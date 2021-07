Interview mit Axpo-Chef - «Was ist schlimmer: Der Klimawandel oder ein neuer Stausee?»

Die Strombranche warnt aber, ohne Stromabkommen sei die Versorgungssicherheit schon ab 2025 gefährdet.

Es gibt in der Tat Szenarien, die diese Gefahr plausibel aufzeigen: Der Winter ist sehr kalt, der Stromverbrauch entsprechend hoch, dazu herrscht in Europa eine Windflaute, und in der Schweiz gehen ein oder zwei Kernkraftwerke temporär vom Netz. Eine ähnliche Situation hatten wir 2015. Eine neue Regel verschärft diese potenzielle Gefahr: Ab 2025 müssen die Nachbarländer der Schweiz mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Kapazitäten für den Handel zwischen EU-Mitgliedsstaaten reservieren. Die Importkapazität für die Schweiz wird also kleiner.