Online-Umfrage – Was ist Ihr Neujahrswunsch für Bern? Und wieso? Utopisches oder Praktisches: Was braucht die Bundesstadt, um sich in einen noch attraktiveren Ort zu verwandeln? Ihre Ideen sind gefragt. Simone Klemenz Brigitte Walser

Die Gebäude «Bosco Verticale» stehen in Mailand. Würde sich ein solch begrüntes Hochhaus auch mitten in Bern gut machen? Foto: Keystone

Zürich hat die Bahnhofstrasse, Luzern die Kapellbrücke und Bern den Zytglogge – reicht das? Oder was fehlt noch in der Stadt Bern? Und wieso? Haben Sie eine verrückte Idee? Ein bahnbrechendes Projekt? Oder einen ganz einfach umsetzbaren Vorschlag, der Bern im Nu zu einer Stadt macht, in der alle leben wollen?

Bei hochsommerlichen Temperaturen überquerten Wasserratten vergangenen Juli den Zürichsee: Braucht Bern auch einen See? Oder lieber ein paar exotische Fische in der Aare? Foto: Keystone

Wir sind auf der Suche nach Ideen aus der Leserschaft. Schicken Sie uns Ihren Neujahrswunsch. Sei es ein neues Wahrzeichen, eine praktische Einrichtung, eine kleine Alltagserleichterung oder ein ganz grosser Wurf: Wir werden Ihre Vorschläge sorgfältig prüfen und eine Auswahl Anfang Januar publizieren. Wer weiss, vielleicht legt der Artikel den Grundstein zur Umsetzung Ihrer Idee …

Braucht Bern mehr Fussgängerstreifen, wie hier in Tokio? Oder sollen die Autos besser gleich ganz weg? Foto: Keystone

Wir bitten Sie, Ihre Vorschläge gemeinsam mit Ihrem vollständigen Namen und Wohnort einzusenden. Wir bitten Sie auch um eine Erklärung (in etwa fünf Sätzen), weshalb Bern genau das braucht, was Sie vorschlagen. Einsendefrist: 16. Dezember 2022.



Die «Golden Bridge» in Vietnam wurde gebaut, um Touristinnen und Touristen anzulocken. Müssten die Berner Brücken auch ein bisschen aufgepeppt werden? Mit einer Bungee-Jumping-Anlage? Foto: Keystone

