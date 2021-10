Medikament gegen Corona-Erkrankung – Was ist dran an dem Hype um die neue Covid-Pille? Das neue Mittel von Merck könnte helfen, die Spitalbelastung durch Covid-Patienten einzudämmen. Es hat allerdings ein paar Haken. Nik Walter

Das antivirale Medikament Molnupiravir von Merck kann gemäss Firmenangaben das Risiko einer Spitaleinweisung bei einer Covid-Erkrankung halbieren. Foto: Keystone

Die Pressemeldung von Merck & Co. schlug ein wie eine Bombe. Sein neues antivirales Medikament Molnupiravir habe bei Covid-Patientinnen und -Patienten die Zahl der Spitaleinweisungen halbieren können, berichtete der US-Pharmakonzern am Freitag aufgrund einer Zwischenanalyse von Studiendaten. Ein unabhängiges Aufsichtsgremium hatte empfohlen, auf die Rekrutierung weiterer Probanden zu verzichten, da die Ergebnisse der Studie die Erwartungen übertrafen.

Merck hat auch angekündigt, in den USA eine Notfallzulassung für das Mittel zu beantragen. Bei Swissmedic ist schon im August ein entsprechender Antrag von Merck eingegangen. Allerdings gibt es in der Schweiz keine Notfallzulassungen. «Swissmedic entscheidet allein aufgrund der eingereichten Daten der Herstellerfirmen, ob ein Arzneimittel in Verkehr gebracht werden darf», schreibt ein Sprecher auf Anfrage.