Architekturkolumne «Baustelle» – Was ist denn eigentlich grüne Architektur? Vom CO₂ reden die Architekten schon lange, von der grauen Energie erst seit kurzem. Doch woher wissen sie, wie nachhaltiges Bauen geht? Das Über-Ich hilft ihnen mit zehn Geboten. Benedikt Loderer

Du sollst nicht abreissen: Geh an den Warmbächliweg in Bern und staune, wie aus einem Lager- ein Wohnhaus wird. Foto: Archiv

Der Wind hat gedreht. Über Nacht wurden die Architekten grün. An den Schulen, in den Fachzeitschriften, auf den Bauplätzen finden wir plötzlich Stroh, Bambus, Schilf und Lehm. Das Prinzip Thermosflasche wurde durch das Prinzip Materialauswahl ergänzt. Wie waren wir doch stolz, dass wir die Gebäude unterdessen so vorbildlich isolierten, dass wir die Betriebsenergie radikal minimierten und bis zum Kleinkraftwerk vordrangen, wo das Haus sogar Energie abgibt, statt zu brauchen.