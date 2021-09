Eine brüchige Angelegenheit – Was Ihre Handyhülle über Sie aussagt «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann ist gegen Schutzhüllen für Mobiltelefone. Und das aus gutem Grund. Martin Erdmann

Selbstbeherrschung eines Kleinkinds: Leute mit Handyhüllen. Foto: Keystone

Streng genommen lässt sich die Menschheit in zwei Lager unterteilen: Die einen schützen ihr Handy mit einer käuflich erworbenen Schutzumrandung, die anderen nicht. Dass es diese beiden Gruppen dennoch schaffen, sich in friedlichen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu organisieren, ist höchst bemerkenswert. Denn hier treffen zwei Lebensentwürfe aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Bei genauerer Betrachtung birgt die Frage über den Schutzfaktor des eigenen Mobiltelefons ein Konfliktpotenzial von höchster Explosivität. Die Angelegenheit ist dermassen brisant, dass wir uns wohl in einer Art gesellschaftlichem Friedensabkommen im Stillschweigen darüber geeinigt haben, niemals darüber zu sprechen. Viel lieber zanken wir über unverfängliche Nebensächlichkeiten wie den Stadt-Land-Graben, die Impffrage oder den Klimaschutz.

Nach einem Streitgespräch im privaten Umfeld ist es mir nun aber ein grosses Anliegen, meine öffentliche Reichweite als Kolumnist zu missbrauchen, um Stimmung gegen Besitzerinnen und Besitzer von Handyhüllen zu machen. Mein Glaube an diese Menschen ist erschüttert. Sie kaufen sich ein teures Gerät in der Überzeugung, dass ihre körperlichen Kontrollmechanismen es nicht zulassen werden, dieses über längere Zeit in funktionalem Zustand zu belassen. Der Kauf einer Handyhülle kommt also der Kapitulation vor der eigenen Selbstachtung gleich.

Nun frage ich mich, ob es ethisch vertretbar ist, Menschen mit Handyhüllen weiterhin auf dem Arbeitsmarkt zu beschäftigen. Oder würden Sie sich von einem Chirurgen eine koronare Bypass-Operation verpassen lassen, der sich nicht einmal zutraut, sein Handy vor baldigem Ableben zu bewahren? Würden Sie sich von einer Pilotin an einen Ort in Übersee fliegen lassen, die nicht so sicher ist, ob sie selbst ihr Handy vor einer Bruchlandung behüten kann? Oder würden Sie sich Ihr Auto in einer Werkstatt lackieren lassen, wo das Personal vermutlich mehr Kratzer auf dem Handydisplay hat, als es auf Ihrem Wagen zu übertünchen gilt?

Sie sehen: Die Schutzbemühungen um das eigene Mobiltelefon sagen weitaus mehr über dessen Besitzer aus, als zu vermuten wäre. Was aber feststeht: Die Brüchigkeit unseres fragilen gesellschaftlichen Konstrukts wird glasklar von den Leuten mit Handyhüllen auf die Probe gestellt.

