Armut in der Schweiz – Was hilft, wenn sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet? Lösungsansätze zur Minderung von Ungleichheit gibt es einige. Das Thema dürfte sich in den nächsten Jahren zur grossen Herausforderung der Politik entwickeln. Sylvia Walter

Seit der Pandemie sind noch mehr Leute auf Unterstützung angewiesen: Bedürftige erhalten in Zürich Essen umsonst. Foto: Gaetan Bally / Keystone

Es liegt wohl in der Natur des Menschen, sich immer mal wieder mit dem Umfeld zu vergleichen. Dies gilt insbesondere für den ökonomischen Status, beim Einkommen und auf der ­Karriereleiter. Selbst wenn der Kuchen für alle wächst, sind die Stücke, die dabei abfallen, nie für alle gleich gross. Das führt zu Unzufriedenheit.

Das Thema Ungleichheit beschäftigt die breite Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger vielerorts. Mit der Abzocker- und der 99%-Initiative fand der Missmut grosser Bevölkerungsteile auch in der Schweiz seinen Ausdruck. Selbst hierzulande – in einer Volkswirtschaft, die in Sachen Wohlstand weit oben auf den internationalen Ranglisten steht – hat sich die Schere zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahrzehnten weiter geöffnet. Verstärkt wird der Eindruck wachsender Ungleichheit nicht zuletzt durch die Niedrig- und Negativzinspolitik der Notenbanken, die den kleinen Sparer straft und den Privilegierten satte Renditen an den Börsen beschert.