Zum Filmhit «Black Widow» – Was hat Scarlett Johansson, was andere nicht haben? Die US-Schauspielerin prägt den Film- und Streaminghit «Black Widow». Aber was macht eigentlich ihre Starqualität aus? Hans Jürg Zinsli

Scarlett Johansson als Natasha Romanoff in «Black Widow». Foto: Keystone

Und plötzlich wieder: Kino. Grosses Kino. Das jüngste Marvel-Abenteuer «Black Widow», das tief in die Abgründe einer falschen Familie leuchtet, lockt Zuschauer nicht nur weltweit in solcher Zahl in die Säle, wie es während der Pandemie nie der Fall war (Boxoffice: bis jetzt fast 200 Millionen Dollar). Der Film entpuppt sich auch als Hit auf der Streamingplattform Disney+ (mit Einnahmen von 60 Millionen Dollar am ersten Wochenende).

Zufall ist das nicht. Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist die mit Abstand erfolgreichste Franchise der Welt und punkto erzählerischer Innovation im sonst eher trägen Hollywood eine Nummer. Ein bisschen staunt man allerdings schon, denn erstens sind zwei Jahre seit dem letzten Marvel-Film vergange, und zweitens ist es nun Scarlett Johansson, die als Hauptdarstellerin die Grossleinwand mit emotional grundierter Action prägt.