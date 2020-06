Ein Jahr danach – Was hat der Frauenstreik gebracht? Vor einem Jahr gingen Tausende Frauen auf die Strasse. Seither sitzen mehr Frauen im Parlament – aber zum Beispiel noch keine einzige im Corona-Krisenstab. Carole Güggi

Der Frauenstreik 2019 war eine der grössten Demos in der Schweiz, alleine in Bern mit rund 70’000 Teilnehmerinnen. Franziska Scheidegger

70’000 waren es alleine in Bern, fast eine halbe Million schweizweit: Am 14. Juni 2019 fand der zweite Frauenstreik statt, am selben Tag wie auch der erste Streik 1991. Sie wollten gleichen Lohn, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Massnahmen gegen Gewalt an Frauen. Was ist daraus geworden?