Guten Abend!

Nachdem England und Österreich beim Eröffnungsspiel das Old Trafford in Manchester gefüllt haben, geht im Leigh Sports Village die Fussball-Europameisterschaft auch für die Schweizerinnen los. Und das nicht mit irgendeinem Spiel, sondern mit dem wegweisenden Duell gegen Portugal. Sowohl die Schweizerinnen als auch die Portugiesinnen sind Aussenseiterinnen in dieser Gruppe C, in der die Niederlande und Schweden den Gruppensieg unter sich ausmachen dürften.

Deswegen gilt: Will das Schweizer Team von Nationaltrainer Nils Nielsen in den Viertelfinal einziehen, muss es heute gegen Portugal gewinnen.

Das Aufwärm-Programm

Vor dem Schweizer Auftakt in dieses Turnier legen wir Ihnen Artikel zum Aufwärmen ans Herz: Fabian Sangines, unser Mann vor Ort, hat aufgeschrieben, wie viel Arbeit der Schweiz im Fussball der Frauen noch bevorsteht. Und er hat Nationaltrainer Nielsen zum Interview getroffen. Das sehr lesenswerte Resultat lesen Sie unter dem Titel «Einen Schuldigen zu suchen, ist Schweizer Nationalsport».

Zudem war Fabian Sangines vor Ort, als die EM mit dem 1:0-Sieg der Gastgeberinnen England gegen Österreich begann. Er schreibt aus dem Theater der Träume von Tränen und dem wunderbaren Start in das grosse Sommerfest.