Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Mich Gerber spielt zum letzten Mal auf der Fähre Eine Dernière auf der Aare, ein geschrumpftes Cello, Präzisionsarbeit auf der Leinwand und ein frischer Blick auf Frisch: Die Kulturwoche wird ziemlich bunt. Kulturredaktion

Film

Formvollendete Bildkomposition: Wes Andersons jüngster Film «Asteroid City». Foto: PD

Ein Film von Wes Anderson ist in der Regel schon von weitem als solcher erkennbar: Da bewegen sich sonderbare Figuren durch stilisierte Bildkompositionen, die ihrerseits in einer formvollendeten Retro-Ästhetik gestaltet sind. Das Kino Rex widmet dem grossen Präzisionsarbeiter des Kinos eine Reihe mit allen Langfilmen von «Bottle Rocket» bis «Asteroid City». Zudem geben nach der Vorstellung des Animationsfilms «Isle of Dogs» zwei von Andersons Mitarbeiterinnen Einblick in ihre Arbeit (Mo, 4.9., 18.15 Uhr). (reg)

Sounds

Unkonventioneller Konzertort: Mich Gerber auf der Fähre in Muri. Foto: Hansueli Trachsel

Vor genau 15 Jahren, im August 2008, präsentierte der Bassist Mich Gerber seine hypnotische Musik zum ersten Mal auf der Bodenackerfähre in Muri. Unter dem Titel «L’heure bleue» spielte er dort jeweils im Spätsommer zur blauen Stunde auf, also dann, wenn das Licht der Dunkelheit weicht. Nun stehen die Konzerte Nummer 49 und 50 an – es werden die letzten an diesem Ort sein. Warum? Man müsse aufhören, «wenn es am schönsten ist», heisst es in der Affiche. (reg)

Der Berner Trompeter Daniel Woodtli wildert mit seinem Trio auch gerne mal über die Grenzen des Jazz hinaus – gelegentlich lässt er seinen «Mediterranean Jazz» bis hin zum Flamenco ausfransen. Nun gehts mit dem neuen Album «Spillgerten 2476» allerdings ins Berner Oberland, genauer zum gleichnamigen Berggipfel zwischen Simmental und Diemtigtal, dem er im mystischen Titelstück musikalisch huldigt. (reg)

Klassik

Etwas zwischen Bratsche und Cello: Das barocke Cello da spalla, gespielt von Sergey Malov. Foto: PD / Julia Wesely

Es ist nur schwer vorstellbar, ein modernes Cello wie eine Gitarre vor dem Oberkörper zu spielen. Zu Barockzeiten war das mit dem etwas kleineren Cello da spalla aber gängig, das eine Grösse irgendwo zwischen der heutigen Bratsche und dem Cello hatte. Das Instrument wurde im Lauf der Zeit von seinem heutigen Pendant verdrängt. Einer, der sich das historische Instrument aber heute noch zur Brust nimmt, ist der russische Geiger Sergey Malov. Zusammen mit dem Soundeum Chamber Ensemble unter Yacin Elbay spielt er Carl Philipp Emanuel Bachs Cellokonzert in a-moll Wq 170. (mar)

Der Tod verweigert seine Arbeit, während der Weltherrscher gerade den Krieg von allen gegen alle beschlossen hat. Anstatt des Kampfs entfacht sich auf dem Schlachtfeld die Liebe. Und als der Tod dem kriegswilligen Kaiser anbietet, diese unhaltbare Situation zu beenden, folgt dieser ihm höchstpersönlich ins Jenseits. Eine schöne Vorstellung! Frönen kann man ihr dieser Tage im Tojo: Die Performance Compagnie Merce & John um Moritz Achermann und Michèle Benz inszeniert die im Zweiten Weltkrieg entstandene Kammeroper «Der Kaiser von Atlantis oder Die Todverweigerung» des österreichischen Komponisten Viktor Ullmann. (mar)

Bühne

Das Theater Biel-Solothurn bringt «Stiller», Max Frischs Klassiker über Identität und Persönlichkeit, auf die Bühne. Foto: Joel Schweizer

Jede Gymnasiastin und jeder Gymnasiast kennt ihn wohl, den berühmten Buchanfang: «Ich bin nicht Stiller.» So beginnt Max Frischs «Stiller» – ein Roman über einen in die Schweiz eingereisten Fremden, der als Bildhauer Anatol Ludwig Stiller erkannt wird, aber vorgibt, ein ganz anderer zu sein. Frischs Klassiker, der Fragen nach Identität und Persönlichkeit stellt, bringt Regisseurin Deborah Epstein zur Saisoneröffnung auf die Bühne des Theaters Biel-Solothurn. (lri)

Immer mehr Paare lernen sich heute im Internet kennen. Und auf den ersten Blick wirkt das Onlinedating vielversprechend: Es lässt sich gleich mal sicherstellen, dass man sich vom Charakter her ähnlich ist und gleiche Interessen hat. Aber kann das Unbekannte, das Fremde nicht auch anziehend sein? Diese und andere Fragen stellt die deutsche Autorin Sylvia Hoffman im Stück «Kontakte» (Mundartfassung: Markus Maria Enggist). Regisseurin Claudia Rippe inszeniert die Schweizer Erstaufführung als modernen Zweikampf. (lri)

Fehler gefunden?Jetzt melden.