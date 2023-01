Wie wir träumen – Was gegen Albträume hilft Eine neue Untersuchung der Universität Genf bringt Hoffnung für Menschen, die häufig an Albträumen leiden. Was weiss die Forschung heute über die Entstehung von Träumen? Alexandra Bröhm

Albträume neigen dazu, unsere Gefühle zu übertreiben. Foto: Getty Images

Der Zweig klopft an die Scheibe des Gutshofs, immer wieder, und raubt Lockwood den letzten Nerv. Weil sich das Fenster nicht öffnen lässt, durchschlägt er das Glas mit der Faust und packt den Zweig. Im gleichen Moment verwandelt sich der Zweig in eine eiskalte, kleine Hand, die nach ihm greift. Ein verstorbenes Mädchen fleht ihn an, er möge sie einlassen. Lockwood versucht verzweifelt, die Hand abzuschütteln, doch was er auch tut, bleibt ohne Erfolg. Irgendwann ist er vor Angst wie gelähmt, schreit und wacht auf.