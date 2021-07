Die Super League ist zurück – Was für eine Wohltat! Fussball mit Zuschauern und ein Spektakel mit sieben Toren: Meister YB eröffnet die Saison mit einem 4:3 bei Cupsieger Luzern. Moritz Marthaler

Späte Freude vor grosser Kulisse: Jordan Siebatcheu trifft für YB in der Nachspielzeit zum 4:3. Foto: Marc Schumacher(freshfocus)

Um 18.42 Uhr ist der Schweizer Fussball wieder zum Leben erweckt. Zwischen Luzern und YB läuft die 41. Minute, FCL-Flügel Ndiaye erzielt das 2:1, fast 13 000 Zuschauer jubeln. Es ist nur eines von sieben Toren an diesem Abend, aber es ist der Moment, in dem klar wird, wie lang die Durststrecke war, die da zu Ende geht. Die 13 000 fühlen sich in diesem Moment wie 30 000 an, weil es so lange her ist, seit in einem Schweizer Stadion letztmals Tausende ein Tor bejubeln konnten.

Es ist ein hart verdienter Torschrei. Monatelang warteten die Fans zuhause vor dem Fernseher, ohne Auflagen im Stadion ist es für sie das erste Spiel seit Februar 2020 und dem Beginn der Corona-Pandemie. Am Tag ihrer Rückkehr indes heisst es für sie erneut: warten. Zwei Stunden vor Spielbeginn schon reihen sie sich vor dem Stadion in lange Schlangen ein, mit vom FCL-Hauptsponsor offerierten Gratistickets warten sie auf Einlass. Zwischendurch giesst es wie aus Kübeln, und trotzdem ist Geduld gefragt, weil jede und jeder ein Covid-Zertifikat vorweisen muss, das es nur für Geimpfte, negativ Getestete und nachweislich Genesene gibt.

Stimmung auf den Rängen, Leben im Spiel

Und dann sind sie zurück und inhalieren dieses Erlebnis Stadion, manche über die Atmosphäre, andere über Bier und Wurst. FCL-Präsident Stefan Wolf bedankt sich via Stadionbildschirm. Die Energie zeigt Wirkung, es ist sofort Leben im Spiel. Die Young Boys legen selbstbewusst los, sie haben zwar schon Wettkampfrhythmus in den Beinen, vermochten beim 0:0 in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch in Bratislava aber noch nicht zu überzeugen. Aebischer tritt einen klugen Freistoss zur Mitte, Rieder reagiert auf die Variante, seinen Schuss fälscht Elia zum 1:0 für den Meister ab.

Der FCL liegt zurück, spielt aber Richtung eigene Fankurve, das scheint ihn zu beflügeln. Der Druck aufs YB-Tor nimmt zu, erst pariert Goalie von Ballmoos noch gegen Sorgic, dann aber hat Schürpf das offene Tor vor sich und gleicht aus. Und als Ndiaye wenig später Aebischer den Ball abluchst und überlegt zum 2:1 trifft, ist die Stimmung auf dem erwähnten Höhepunkt.

Endlich wieder Fangesänge, endlich wieder Emotionen auf den Rängen: Die Spieler des FC Luzern bejubeln das 1:1. Foto: Keystone

Bei Luzern ist auch neben dem Platz viel Bewegung drin rund um diesen Saisonstart. Badstuber, Gentner, Campo, Farkas und Vasic, das sind die Zuzüge bislang, und glaubt man Sportchef Meyer, so müssen es nicht die letzten gewesen sein. Die Zugänge versprechen Stabilität und Gründlichkeit – davon ist im ersten Auftritt des FCL kaum etwas zu sehen. Es dominiert das junge, wilde Element der Innerschweizer, das man aus der vergangenen Saison kennt, es dominieren Spieler wie Ndiaye, Frydek oder Ugrinic, die über die Seiten anrennen, als stünde der Cupsieger schon wieder in einem Final. Kurz nach der Pause führt das zum 3:1, eine von Frydeks Flanken landet auf dem Kopf von Schürpf.

1:3, 3:3, 4:3 – das intensive Ringen des Meisters

Ab da geht es hin und her. YB-Trainer Wagner bringt vier Neue, doch es ist erneut Elia, der nach einem kapitalen Ballverlust von Burch für die Berner auf 2:3 verkürzt. Schürpf kommt wenig später wieder frei zum Kopfball, diesmal verzieht er, und diese letzte Luzerner Möglichkeit ist der Auftakt zu einer Schlussphase, in der YB seinen Gegner fast erstickt.

Siebatcheu ist nach einem Corner von Spielmann zur Stelle, es steht 3:3 und längst ist es eine Partie mit Cupcharakter. Der Meister ringt mit dem Cupsieger, es sind intensive letzte Minuten – mit einem Luzerner Schock zum Ende. In der 93. Minute flankt der eingewechselte Garcia, und in der Mitte verliert der ebenso kurz zuvor ins Spiel gekommene Badstuber in seinen ersten Minuten für den FCL das Luftduell. Siebatcheu trifft per Kopf zum 4:3. «Ich finde, wir waren dieses eine Tor besser», sagt YB-Coach Wagner. Und der Schweizer Fussball? Der lebt wieder. Was für eine Wohltat!

Fehler gefunden?Jetzt melden.