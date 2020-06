Unruhen erschüttern die USA – Was es mit Trumps Drohung eines Militäreinsatzes auf sich hat Donald Trump stellt in Aussicht, die US-Armee in Amerikas Städte zu entsenden, um gegen die Unruhen vorzugehen. Darf er das? Die Antwort ist nicht ganz eindeutig. Alan Cassidy aus Washington

Unterstehen schon jetzt faktisch dem Präsidenten: Einheiten der Nationalgarde der US-Hauptstadt Washington. Foto: Reuters

Und schon wieder stellen sich viele Amerikaner die Frage, die sie sich in der Präsidentschaft von Donald Trump schon so oft gestellt haben: Darf er das, was er da in typischer Grossspurigkeit ankündigt? Darf er das wirklich?

In diesem Fall: Darf der Präsident der Vereinigten Staaten tatsächlich die Armee entsenden, um in den Städten und Strassen Amerikas die Unruhen niederzuschlagen, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ausgebrochen sind?

Nichts anderes hatte Trump in einer Rede am Montag im Rosengarten des Weissen Hauses angekündigt, während die Detonationen von Blendgranaten deutlich zu hören waren, welche die Einheiten der Nationalgarde nur wenige Meter entfernt auf dem Lafayette Square vor dem Eingang des Präsidentensitzes zündeten.

Der Generalstabschef in den Strassen

Trump sagte bei dem kurzfristig anberaumten Auftritt: «Wenn sich eine Stadt oder ein Bundesstaat weigert, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um das Leben oder Eigentum ihrer Bewohner zu verteidigen, werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell für sie lösen.»

Als wolle er seine Drohung unterstreichen, liess sich Trump bei seinem anschliessenden Gang vor die St. John’s Church gegenüber dem Weissen Haus sowohl von Verteidigungsminister Mark Esper begleiten als auch von Mark Milley, dem Generalstabschef der US-Streitkräfte, der dabei sogar seinen Kampfanzug trug. Die Szene löste bei manchen Beobachtern Unbehagen aus.

In der Hauptstadt hat Trump das Sagen

Milley wurde später auch dabei beobachtet, wie er durch die Strassen von Washington schritt, die unter einer Ausgangssperre standen – wie ein General, der das Schlachtfeld inspiziert. Auf TV-Bildern sah man zudem eine Kolonne von Truppentransportern, die auf das Gelände des Weissen Hauses rollte, und laut CNN wurden bereits 200 Soldaten von einem Stützpunkt in North Carolina nach Washington entsandt.

Zumindest in der US-Hauptstadt scheint der Einsatz der Armee also bereits angelaufen zu sein. Und was Washington angeht, so hat Trump dabei tatsächlich recht freie Hand. Der District of Columbia ist kein eigenständiger Bundesstaat wie das benachbarte Virginia oder Maryland, sondern ein Bundesdistrikt. Er hat zwar – wie die 50 Bundesstaaten – eine eigene Nationalgarde. Die Nationalgarde ist eine Miliz mit Freiwilligen, die den jeweiligen Gouverneuren untersteht.

Im Unterschied zu den Bundesstaaten hat Washington aber eben keinen Gouverneur, der über die 1200 Gardisten befehlen könnte. Das Durchgriffsrecht liegt in ihrem Fall letztlich beim Präsidenten.

Ein altes Gesetz als Türöffner

Als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte hat Donald Trump indes auch grundsätzlich das Recht, Soldaten überall hinzuschicken, wo es ihm passt. Entscheidend ist, was sie tun, wenn sie dort ankommen. Der Einsatz der Armee für Polizeiaufgaben im Inneren ist nicht üblich, und Präsidenten sind über die Jahrzehnte hinweg stets davor zurückgeschreckt, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen.

Wenn Trump also will, dass Soldaten tatsächlich Protestdemonstrationen auflösen und Randalierer verhaften, muss er deshalb zuerst ein mehr als 200 Jahre altes Gesetz bemühen, den sogenannten «Insurrection Act» von 1807. Der erlaubt dem Präsidenten, Soldaten in Bundesstaaten zu entsenden, wenn diese nicht in der Lage sind, einen Aufstand zu beenden.

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Gesetz zur Anwendung zu bringen. Der Gouverneur oder das Parlament eines Bundesstaates können den Präsidenten um einen Einsatz des Militärs bitten. So war das 1992, als der Gouverneur von Kalifornien bei George H.W. Bush um Unterstützung durch die Armee ersuchte, um die Unruhen zu beenden, die in Los Angeles ebenfalls nach einem Polizeiübergriff auf einen Afroamerikaner ausgebrochen waren.

«Der Präsident hat gerade Millionen von Amerikanern den Krieg erklärt.» John Yarmuth, demokratischer Abgeordneter

Einsatz gegen die Rassentrennung

Trump braucht aber nicht unbedingt die Einwilligung der Gouverneure. Der Präsident kann einen Militäreinsatz auch mit der Durchsetzung von Bundesgesetzen begründen, eine Formulierung, die ihm viel Spielraum lässt. Darauf stützten sich 1957 und 1963 Dwight Eisenhower und John F. Kennedy, als sie Truppen nach Arkansas und Mississippi entsandten, um für die Aufhebung der Rassentrennung in den Schulen zu sorgen – um also die Einhaltung von Bürgerrechten zu garantieren.

Nach Ansicht seiner Kritiker ist das allerdings nicht gerade das, was Trump in der jetzigen Situation antreibt. «Der Präsident hat gerade Millionen von Amerikanern den Krieg erklärt», twitterte der demokratische Abgeordnete John Yarmuth.

Zumindest rhetorisch hat Trump jedenfalls bereits aufgerüstet. Seit Tagen redet er davon, die Proteste in den Strassen zu «beherrschen», und nennt Randalierer «Terroristen». Auch Verteidigungsminister Esper sprach gegenüber den Gouverneuren davon, «das Schlachtfeld zu beherrschen». Die Eskalation, wohl nicht nur der Worte, ist längst im Gang.