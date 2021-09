16-Jährige sollen abstimmen dürfen – Was eine Verjüngung der Politik bewirken könnte Das Stimmrechtsalter 16 wird im Kanton Bern mehrheitsfähig. Eine Umwälzung der politischen Landschaft ist aber nicht zu erwarten. Simon Wälti , Alexandra Elia

Mit der Änderung könnten 16- und 17-Jährige wählen, sie könnten aber noch nicht selber für den Nationalrat kandidieren. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Zeit scheint reif für eine Senkung des Stimmrechtsalters im Kanton Bern. Der Grosse Rat befürwortete am Montag die notwendigen Änderungen in Verfassung und Gesetz. Linke, Grüne und die Parteien in der Mitte stimmten geschlossen dafür. SVP und EDU waren geschlossen dagegen. Die FDP war in der Frage gespalten. Das letzte Wort in der Frage hat das Stimmvolk.



«Das Thema wandert von links bis in die Mitte und wird so mehrheitsfähig», sagt der Politologe Claude Longchamp. Stimmrechtsalter 16 gilt bisher einzig im Kanton Glarus, im Kanton Uri wird am 26. September darüber abgestimmt. In anderen Kantonen durchläuft das Thema den politischen Prozess. Auf eidgenössischer Ebene hat der Nationalrat eine parlamentarische Initiative angenommen, unterdessen hat auch die Ständeratskommission zugestimmt.