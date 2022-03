Erfahrungen aus dem Syrien-Krieg – Was eine Belagerung bedeutet Der syrische Filmemacher Said al-Batal entkam dem Horror von Ost-Ghouta. Er erinnert sich an Russlands humanitären Korridor, der noch grösseres Leid über die Menschen in der Region brachte. Thore Schröder aus Beirut

Nach dem Beschuss einer Stadt in Ost-Ghouta durch die Streitkräfte Syriens und Russlands 2018. Foto: Abdulmonam Eassa (AFP)

Einen positiven Aspekt zumindest hat Russlands Überfall auf die Ukraine, sagt Said al-Batal: «Immerhin glaubt ihr in Europa uns jetzt, zu was die Russen imstande sind.» Der syrische Dokumentarfilmer («Still Recording») lebte drei Jahre lang unter Belagerung in Ost-Ghouta bei Damaskus. Nach Beginn der Revolution 2011 war er bei einer Demonstration in der syrischen Hauptstadt verhaftet worden.