Jobcoach: Business-Erfolgsrezept – Was ein Team erfolgreich macht Google und eine Leadership-Forscherin haben das Rätsel gelöst. Zeit, dass unsere Manager davon erfahren. Christian Fichter

Gemeinsam und sicher zum Sieg: Die Performance eines Teams steht und fällt mit der psychologischen Sicherheit. Foto: Getty Images

Ich weiss, was Sie bei der Arbeit wollen: Erfolg haben und nicht unnötig leiden müssen. Ich weiss auch, dass Ihnen das mit einiger Wahrscheinlichkeit als Wunschtraum vorkommt. Denn in vielen Firmen fehlt es an psychologischer Sicherheit – dem wichtigsten Faktor für erfolgreiche Teams und Freude an der Arbeit.

Psychologische Sicherheit? Das klingt mehr nach gruppendynamischer Selbstmitleidserfahrung als nach Business-Erfolgsrezept. Und doch ist sie nichts weniger als das. Was eigentlich logisch ist, denn dass Menschen bei der Arbeit das Bedürfnis nach einem Klima psychologischer Sicherheit haben, muss nicht weiter erklärt werden.