Kolumne von Markus Freitag – Was ein guter Schweizer ist Umfragen zeichnen ein ziemlich gutes Bild davon, was sich die Schweizerinnen und Schweizer unter einer Idealbürgein vorstellen. Langschläfer zum Beispiel haben schlechte Karten. Markus Freitag

Macht einem der Pass auch zu einer Eidgenossin – und was ist das überhaupt? Foto: Key

Was meinen Sie? Kann jemand als guter Schweizer durchgehen, wenn er extra ins Ausland fährt, um dort billiger einzukaufen? Oder den Schweizerpsalm nicht auswendig kennt? Ist man noch ein guter Bürger, auch wenn man nur eine Landessprache beherrscht oder den Militärdienst verweigert? Was macht in Ihren Augen eine gute Schweizerin oder einen guten Schweizer überhaupt aus?