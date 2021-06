Psychologie der Stimme – Was die Stimme über einen Menschen verrät Den ersten Eindruck prägt auch die Tonlage des Gegenübers. Sie kann – gemäss einer aktuellen Studie – Aufschluss geben über Selbstbewusstsein, Spontaneität und Sexualverhalten. Sebastian Herrmann

Der Mensch urteilt schnell anhand der Stimmfärbung über den möglichen Charakter des Telefonpartners. Foto: Imago Images

Manchmal geschieht das Unerwartete, das Unwahrscheinliche, das Unmögliche. Es klingt verrückt, aber der Anruf bei einer Hotline liess die Sonne über der Seele aufgehen. Das Sprachmenü war verständlich, die Warteschleife sehr kurz, rasch meldete sich ein echter Mensch. Alle Fragen liessen sich beantworten. Am besten aber: Am anderen Ende der Leitung sprach eine Stimme, die verzauberte und während des Zuhörens ein Gefühl behaglicher Duseligkeit auslöste.

«Die Tiefe einer Stimme hängt mit einigen Persönlichkeitsvariablen zusammen.» Julia Stern, Psychologin an der Universität Göttingen

In der Vorstellung entstand das Bild eines liebevollen, ganz und gar wunderbaren Menschen, der gewiss in jeder Situation unaufgeregt helfen würde. «Wer Radio hört oder mit jemandem telefoniert, leitet aus diesem akustischen Eindruck automatisch einen Eindruck von diesem Menschen ab», schreiben Psychologen um Julia Stern von der Universität Göttingen in einer aktuellen Studie. So weit, so normal also. Aber war die Reaktion auf die Hotline-Stimme nur idealisierte Schwärmerei, ausgelöst von einer magischen Stimme, oder war der Eindruck tatsächlich richtig?



Wie zutreffend die von einer Stimme geweckten Vorstellungen über einen anderen Menschen sind, haben die Wissenschaftler um Stern gerade in einer aufwendigen Studie untersucht. Und ja, da ist etwas: «Die Tiefe einer Stimme hängt mit einigen Persönlichkeitsvariablen zusammen», sagt die Psychologin Stern. Wer mit vergleichsweise tiefer Fundamentalfrequenz spricht, tritt mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit dominanter auf als Menschen mit hoher Stimme. Zudem seien Personen mit einer solchen Sprachfärbung auch eher etwas extrovertierter und zeigten ein leicht grösseres Interesse an unverbindlichem Sex. Diese Ergebnisse träfen sowohl für Männer als auch für Frauen zu.