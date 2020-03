Sammlung der Berner Design-Stiftung – Was der Holzpudel erzählt Die Berner Design-Stiftung fördert nicht nur exzellentes regionales Schaffen, sie sammelt es auch. Aber warum befinden sich Dinge wie eine Kuchenschaufel oder eine Röstiplatte in der Sammlung? Geschäftsleiterin Meret Mangold nimmt uns mit ins Depot. Regula Fuchs

Filigrane Schätze in Schaumstoff gepackt: Meret Mangold gibt Einblick in eine Schublade mit Schmuckstücken aus der Sammlung. Adrian Moser

Nach Kulturschätzen sieht es hier nicht gerade aus. Sondern eher wie beim schwedischen Möbelhändler, und zwar am Ende des Einkaufsparcours, dort, wo die Produkte in Hochregalen gestapelt sind. Nur, dass die Sachen in dieser Halle nicht wegsollen. Im Gegenteil. Sie sind gekommen, um zu bleiben.