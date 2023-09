Was darf Bildung kosten? – Wenn die Sonderschule plötzlich fünfmal mehr kostet Betroffene, Behindertenorganisationen und der Preisüberwacher: SP-Regierungsrätin Evi Allemann muss wegen eines Systemwechsels massive Kritik einstecken. Marius Aschwanden

Eltern von Kindern in Sonderschulen werden seit Anfang 2022 stärker zur Kasse geben. Foto: Keystone-SDA

Grundschulunterricht muss in der Schweiz gratis sein. So steht es in der Bundesverfassung geschrieben. Für 372 Kinder im Kanton Bern trifft dieser Grundsatz aber nicht zu. Nämlich für jene, die aufgrund einer Behinderung in eine Sonderschule gehen und auch dort übernachten müssen.