Tagestipp: Podium zu Verdingkindern – Was bringt eine Entschuldigung? Der Kanton Bern hat mit verschiedenen Aktionen der Opfer fürsorgerischer Massnahmen gedacht. Ist es damit getan – und wie geht es weiter? Dazu findet nun ein Podium statt.

Die Berner Historikerin Sonja Matter wird am Podium im Staatsarchiv zu Gast sein. Foto: Raphael Moser

Um der Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 zu gedenken, setzte der Kanton Bern in den letzten Tagen ein «Zeichen der Erinnerung» – in Form von Teilprojekten wie etwa einer Plakatausstellung oder einer Klanginstallation an den Orten, an denen die Betroffenen gelebt haben: auf Höfen, in Dörfern und Städten. Ist es mit solchen Aktionen und einer Entschuldigung von politischen Entscheidungsträgern getan? Zu dieser Frage findet nun im Staatsarchiv ein Podium statt – zu Gast sind u. a. Stadtpräsident Alec von Graffenried und die Historikerin Sonja Matter. Ausserdem gibts eine szenische Lesung mit Heinz Kräuchi (Text) und Stephan Urwyler (Musik).

lri

