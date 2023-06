«Apropos»: der tägliche Podcast – Was bringt die PUK zur Credit Suisse? Erst zum fünften Mal überhaupt in der Geschichte der Schweiz setzt das Parlament eine PUK ein – eine parlamentarische Untersuchungskommission zur Affäre Credit Suisse. Was ist ihr Ziel? Philipp Loser als Host Markus Häfliger als Gast Tobias Holzer als Produzent

Es ist das strengste Instrument, welches das Parlament besitzt: Eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) soll die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS untersuchen.

Wer hat wann was zum Niedergang der Credit Suisse gewusst? Sind in diesem Prozess vonseiten des Bundesrats oder der Credit Suisse Fehler geschehen, und wer trägt am Niedergang der Bank die grösste Schuld? Die neue Folge des täglichen Podcasts «Apropos» klärt die offenen Fragen zur PUK – mit Bundeshausredaktor Markus Häfliger. Gastgeber ist Philipp Loser.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen.

