Viele Arbeitsplätze verloren gegangen

Platzer ist auch verärgert über die Massnahmen in Kanton Bern. Gewisse Massnahmen entbehren jeglicher Logik. «In den Restaurants funktionieren die Schutzkonzepte.» Man stecke sich nicht in Beizen an. Es spiele auch keine Rolle, wann man einen Tisch in der Beiz verlässt. Das Gastgewerbe sorgt für viele Arbeitsplätze.

Laut Gastrosuisse zeige eine Umfrage, dass die Hälfte der Betriebe wegen Corona in finanziellen Problemen steckten. Viele seien von den Betrieben abhängig. Zwei von fünf Betrieben dürften das nächste halbe Jahr nicht überstehen. Rund 100'000 Jobs könnten verschwinden. Die meisten Beizen seien unverschuldet in die Krise gegangen. Daher brauche es jetzt Unterstützung, um die Branche zu retten, so Casimir.

«Ich hoffe, dass uns eine komplette Schliessung erspart bleibt», sagt der Gastrosuisse-Präsident weiter.