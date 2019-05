Was bleibt? YBs Leichtigkeit im Spiel. 6:1, 7:1, ob GC oder Basel, egal. Und das Phänomen, dass alle Spieler im gelb-schwarzen Dress besser werden. Ein Automatismus. Sogar Gianluca Gaudino wirbelt über den Platz und führt seine technischen Kunststücke auf. Man hat ihn schon bei anderen Clubs gesehen: viel weniger gut. Wie macht YB das? Wie der Trainer, wie die Spieler? Ein Rätsel. Es bleibt.

Was bleibt? Xamax-Trainer Stéphane Henchoz vielleicht. Wie er als Dirigent an der Seitenlinie oder im Training seine 4er-Kette verschiebt, wie eine Mundharmonika vor und rückwärts bewegt sie sich, elegant wie in einem Tanz. Und sie verhindert erst noch Tore. Wunderbar.

Was bleibt? Der FC Basel? Was hat er gemacht? Es kommt einem nichts in den Sinn. Grädel beschleicht das Gefühl, dass der Club selbst nicht so genau weiss, was er eigentlich macht, gemacht hat. Kann passieren, kein Problem. Grädel hat nicht vergessen, wie das ist, wenn das so ist. Und es kommt in Grädels Leben selbst vor. Abends vor dem Schlafen schliesst er die Augen, und die Frage taucht auf: Was war das heute für ein Tag, was ist passiert? Oft fällt Grädel nicht viel ein.

Was bleibt? Der Cupfinal? Nein, da bleibt nichts. Ist ja auch ein komplett uninteressanter Wettbewerb. Spielt YB da auch mit?

Was bleibt? Ach ja, ein Bild, über dem Grädel neulich zwei Stunden meditiert hat. Stadion in Luzern. Stewards, die eine erste Schutzreihe, Polizisten, die eine zweite bilden. Man sieht auf dem Bild, wie zwei GC-«Anhänger» den Spieler Pinga (schwarze Hautfarbe) attackieren. Alle schauen zu in diesem Standbild. Einige Sicherheitsleute mit den Händen in den Hosensäcken. Unerträglich. Grädel wurde früher für diese untätige Geste in diesem grünen Anzug bestraft, selbst wenn der Russe noch ganz, ganz weit weg war. Keine Gefahr weit und breit. Ja, das bleibt. Und YB, wie es spielt.