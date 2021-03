Das will das neue CO₂-Gesetz Infos einblenden

Am 13. Juni kommt das neue CO₂-Gesetz an die Urne. Nachdem das Parlament die Vorlage im letzten Herbst verabschiedet hatte, ergriff ein Wirtschaftskomitee erfolgreich das Referendum dagegen. Das Gesetz legt die Klimapolitik der Schweiz bis 2030 fest. Ein Mix aus Massnahmen soll sicherstellen, dass die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 halbieren kann.

Dazu gehört etwa neu eine Flugticketabgabe von 30 bis 120 Franken sowie eine Erhöhung der CO₂-Abgabe auf Brennstoffe von 120 auf maximal 210 Franken pro Tonne. In beiden Fällen handelt es sich um eine Lenkungsabgabe, von der die Mehrheit wieder an die Bevölkerung und Wirtschaft zurückfliesst. Der Rest dieser Gelder geht neu in einen Klimafonds – ein Finanzierungsprogramm, das unter anderem die Sanierung von Gebäuden unterstützt, die Folgen des Klimawandels abfedert und hilft, klimafreundlichere Technologien in der Flugindustrie zu entwickeln.

Teurer werden kann mit der Vorlage das Benzin: Die Treibstoffimporteure müssen neu die CO₂-Emissionen aus dem Verbrauch von Benzin und Diesel um bis zu 90 Prozent mit Klimaschutzprojekten kompensieren. Die Kosten, die ihnen dabei entstehen, können sie mit Aufschlägen auf den Treibstoff decken. Heute sind es maximal 5 Rappen pro Liter (und faktisch knapp 2), künftig dürfen es 10 bis 12 Rappen sein. Dieser Verteuerung steht jedoch eine Erleichterung gegenüber: Weil die Schweiz wie die EU die Klimaziele für Neuwagen schrittweise verschärft, kommen immer effizientere Fahrzeuge auf den Markt, die weniger oder gar keinen fossilen Treibstoff mehr brauchen. (sth)