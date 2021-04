Ask-Force mit theologischer Kompetenz – Was bedeutet «ewige Hütten»? Keines der Ask-Force-Mitglieder ist ordiniert. Doch wenn es nicht anders geht, wagen wir uns auch an das nahezu Unmögliche heran.

Die Ask-Force kennt keine Furcht und grätscht in die schwierigsten Diskussionen hinein. Foto: zvg (Bund-Archiv)

Eine solche Frage hat die Ask-Force seit ihrer Gründung vor bald zehn Jahren noch nie erhalten. Vor der Anrede steht: «Lukas 16, 9 auslegen bitte.» Dann schreiben die «Bibelfreunde»: «Schalom, wer kann uns diesen Bibelvers auslegen? Was ist mit ewigen Hütten gemeint?» Die Bibelstelle haben sie freundlicherweise an ihre Anfrage angehängt: «Und ich sage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf dass, wenn ihr nun darbet, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.»

Liebe Lesergemeinde. Wenn das Wort Gottes tatsächlich «schärfer als jedes zweischneidige Schwert» ist, wie die Bibelfreunde auf ihrer Website schreiben, dann sollte es auch der Ask-Force möglich sein, zu erkennen, was Lukas meinte – selbst wenn keines ihrer Mitglieder ordiniert ist.

Zunächst führen wir mit dem Vers eine Äquivalenzumformung durch (in Anlehnung an die Lösung mathematischer Gleichnisse).

Zunächst führen wir mit dem Vers eine Äquivalenzumformung durch (in Anlehnung an die Lösung mathematischer Gleichnisse). Auf diese Weise versuchen wir, den Sinn des Verses zu isolieren. Der Vers besteht aus 25 Wörtern und 5 Satzzeichen. Sortiert man die Wörter nach ihrer Länge und setzt die Satzzeichen gleich null, ergibt sich: «ungerechten aufnehmen Freunde darbet ewigen Hütten Machet Mammon auch dass euch euch euch sage wenn auf dem die ich ihr mit nun sie Und in». Was sofort, auch ohne die Ausmultiplizierung von «euch», auffällt: Der Ausdruck «ewige Hütten» wird durch die Umformung nicht tangiert. Er erweist sich somit als Sinnzentrum des Verses, wird nun aber ergänzt durch den Zusatz «Machet Mammon».

Lukas meinte also: Ihr könnt so viel Vermögen «machen», wie ihr wollt, der Hypothekarzins für ewiges Wohnen lässt sich damit trotzdem nicht finanzieren. Wie weitsichtig er war, zeigt sich darin, dass er seinen Vers mit «16, 9» versah – 16:9 ist heute ein verbreitetes Seitenverhältnis von TV-Breitbildschirmen. Irgendwie irre, nicht?

