Alltagspsychologie – Warum wir viel öfter Komplimente machen sollten Neue Ergebnisse aus der Forschung zeigen: Wer anderen nette Dinge sagt, tut auch sich selbst Gutes. Doch es gibt ein paar Sätze, die man besser sein lässt. Jan Schwenkenbecher

Im richtigen Moment platzierte Nettigkeiten können die Leistung steigern – und die Laune bessern sowieso. Foto: Getty Images

Sie, liebe Leserin und lieber Leser, die Sie diesen Text lesen, haben einen ganz hervorragenden Geschmack. So klug, so gebildet, so interessiert. Und, ach, was sehen Sie heute ausserdem wieder schick aus!

Geht so ein gutes Kompliment? Xuan Zhao hätte wohl den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag. Zhao ist Verhaltenspsychologin und forscht an der Stanford University in Kalifornien. Ein Forschungsgebiet, dem sie ihre Arbeitszeit besonders widmet, sind Komplimente: Was löst eine erhaltene Nettigkeit beim Empfänger aus? Was bei dem, der sie ausspricht? Und: Wie sieht ein gutes Kompliment aus?