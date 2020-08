Analyse zum Sport in der Schweiz – Warum wir Profisportlern misstrauen Die Schweiz will erfolgreiche Sportler und bejubelt sie, wenn sie Medaillen gewinnen. Aber sie tut sich im Profibereich schwer, ihnen beim finanziellen Überleben zu helfen – dabei zeigt gerade der Fussball, wie sehr die Breite von der Spitze abhängig ist. Meinung Thomas Schifferle , Florian Raz

Gesicht des Schweizer Nationalteams: Xherdan Shaqiri. freshfocus

Sandro Stroppa redet gerne in Bildern. Vom Fussball als Blumentopf, bei dem die Amateure die Erde sind, in der alles heranwächst. Vom Fussball als Pyramide, bei der sportlich alle von unten nach oben streben. Von der Swiss Football League, die am Beatmungsgerät hängt und deren Herz am Anschlag pumpt.

Stroppa ist seit einem knappen Jahr Präsident der Amateurliga. Und er hat nur einen Wunsch: dass es dem Spitzenfussball so gut als möglich geht. Denn ohne ihn leiden irgendwann auch die Amateure. Deshalb sind sie das beste Beispiel, warum es eine florierende Spitze braucht.

Gerade der Fussball ist jüngst hingestellt worden als Sinnbild für Verschwendung, Anmassung und Protzerei. Selbst der Bundesrat hat sich darauf eingelassen und angemahnt, die in Aussicht gestellten Darlehen von 200 Millionen Franken dürften nicht zur Deckung «überdurchschnittlicher Spielersaläre» verwendet werden. Was er unter überdurchschnittlich versteht, hat er zwar offengelassen, dem Stammtisch hat er so trotzdem nach dem Mund geredet.

Der Schulsport wird dreimal an der Urne abgelehnt

Aber wieso soll der Bundesrat plötzlich von etwas loskommen, was die Schweiz seit ihrer Gründung als moderner Bundesstaat stets treu begleitet hat? Ein gerüttelt Mass an Skepsis gegenüber einer vom Staat unterstützten oder gar vorgeschriebenen Körperbetätigung war von Anfang an vorhanden. Von 1868 bis 1940 wurde etwa der obligatorische Schulsport nicht weniger als dreimal an der Urne abgelehnt.

Natürlich bewegt sich die Nation inzwischen recht intensiv. In einer Schweiz, die sich gerne noch immer als einig Heidiland vermarktet, trägt der Sport heute mehr als doppelt so viel zum Bruttoinlandprodukt bei als die Land- und Forstwirtschaft. 11,4 Milliarden Franken an Bruttowertschöpfung hat die Sportwirtschaft im Jahr 2017 erwirtschaftet. Das entspricht 97’900 Vollzeitstellen, wie das Bundesamt für Sport (Baspo) in einer aktuellen Studie ausrechnet.

Doch sosehr das wirtschaftliche Gewicht des Sports in der Schweiz zugenommen hat – die Skepsis ist geblieben. Natürlich weniger gegenüber dem alpinen Freizeitskifahrer, der Devisen in Randregionen bringt. Und schon gar nicht gegenüber dem Steinstösser.

Nein, es ist der Profisportler, dem das Misstrauen entgegentritt. Da gerät dann sogar der ach so verehrte Schwinger in Verdacht, etwas Unrechtes zu tun, wenn er sich seine Auftritte im Sägemehl von zu vielen Sponsoren finanzieren lässt.

Schwingerkönig mit Werbe-Käppi: Christian Stuckis Sponsoren werden nicht überall gerne gesehen. Foto: Christian Pfander

Es ist ein alter Kampf um eine angebliche Reinheit, die der Sport wohl nie besessen hat. Er wird durchaus in Sportlerkreisen selbst geführt. Vermutlich hat ihn keiner in der Schweiz in klarere und krassere Worte gefasst als Rolf Albonico, einstiger Leiter des Hochschulsports der Hochschule St. Gallen.

Für ihn ist der «richtige», der «pure» Sport ein Weg des Menschen, nach «Vollendung» zu streben. Aber wehe, der Athlet wandelt sich zum Profi. Dann hat er laut Albonico «seine Seele» verloren: «Er strebt nicht mehr nach dem Guten und Schönen. Das Wertvollste in ihm, die Sehnsucht, ist gestorben; dieser Mensch hat aufgehört Mensch zu sein.»

Die Schrift ist vor langer Zeit erschienen; im Jahr 1944. Aber ihr Geist reicht bis in die Gegenwart. Sie ist in einem Band enthalten, in dem das Bundesamt für Sport die Sportentwicklung in der Schweiz nachzeichnet. Unter Albonicos vernichtende Abrechnung mit dem Profisport schreibt der Herausgeber im Auftrag des Baspo noch im Jahr 2004 trocken: «Dem ist nichts beizufügen.»

Zwei Bewegungen tragen zur Skepsis bei

Es gibt zwei Bewegungen, die zur Skepsis gegenüber dem Profisportler beitragen. Da ist erstens in den Städten, wie in vielen anderen Industrienationen, die Abscheu des gehobenen Bürgertums. Die Angst auch, etwas teilen zu müssen.

Solange nur reiche Menschen die Zeit und das Geld für Sport haben, können sie ihren Zeitvertreib im elitären Kreis geniessen. Sobald aber mit Sport Geld verdient wird, können auch Arbeiter mitmachen. Das ärgert das Grossbürgertum zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann wendet es sich der bildenden Kunst, dem Theater oder der Oper zu.

Es hat seine historische Logik, dass Schweizer Proficlubs ab dem Zweiten Weltkrieg kaum einmal durch sogenannt altes Geld finanziert werden. Selbst in Basel brauchte es mit Gigi Oeri eine Eingeheiratete, um den Geldhahn der Pharma für den Fussball aufzudrehen.

Und da ist diese Sehnsucht nach dem einfachen Leben auf dem Lande und in den Bergen. Wo die Bauersfrau am Morgen die Milch aufkocht, abends die Hühner einsperrt und dann in den Turnverein radelt.

Die Schweiz hat diese Strömungen nicht exklusiv. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern aber kennt sie fast keine Gegenbewegungen. Das Land wurde vom Faschismus verschont, der die Überlegenheit des eigenen «Volkes» mittels internationalen Sporterfolgs beweisen wollte. So, wie die deutschen Nazis mit den Olympischen Spielen 1936. Oder wie Italiens Faschisten mit der Fussball-WM 1934.

Die Schweiz erspielte sich auch nicht durch den Sport einen Weg zurück in den Kreis der Weltgemeinschaft, wie das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gelang. Und sie war als neutraler Staat unbeteiligt am sportlichen Wettrüsten im Kalten Krieg, als sich Marktwirtschaft und Sozialismus einen Ersatzkrieg in den Stadien dieser Welt lieferten.

Klar freuen sich Schweizer, wenn einheimische Sportlerinnen gewinnen. Egal, ob im Orientierungslauf oder im Segeln. Aber keine Regierung zwischen Boden- und Genfersee kann hoffen, mit Erfolg im Sport Propaganda für sich zu machen. Und so unterstützt der Bund heute zwar auch Spitzensportler. Aber in ihrer Zielsetzung ist die Sportförderung in der Schweiz noch bemerkenswert nahe dem, was sie schon 1848 anstrebte: eine möglichst gesunde Bevölkerung.

2003, als die Schweiz eine Segelnation war: Unzählige fieberten beim America’s Cup mit Alinghi. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Alles, was darüber hinausgeht? Gilt schnell als Privatsache. Und wer bezahlt schon gerne mit seinen Steuergeldern den Spass des anderen? Schon gar nicht, wenn es um Fussball geht. Ein Spiel, dessen Ruf in der Schweiz leidet, weil der Weltfussballverband Fifa in Zürich regelmässig für schlechte Presse sorgt. Und weil absurde Ablöse- und Lohnsummen aus den grossen Ligen beim Publikum als Normalfall gelten.

Natürlich gibt es auch in der Schweiz einzelne Spieler, die sehr gut bezahlt sind. In der Dichte sind das nirgends mehr als in Basel und Bern. Allein beim FCB lassen sich die 68 Mitglieder der ersten Mannschaft auf einen jährlichen Durchschnittslohn von 560’000 Franken einordnen. Aber neben den Young Boys ist ebendieser FCB der einzige Verein, der überhaupt Chancen hat, sich international zu behaupten. Dass er in der Europa League wieder einmal so weit gekommen ist, hat auch mit den Investitionen in sein Personal zu tun.

Der gesamte Umsatz der Liga? So viel wendet Bayern für Löhne auf

Erfolg ist ohne Geld nicht möglich – gerade in europäischen Wettbewerben, wo die Schweizer einer Konkurrenz ausgesetzt sind, die sich ein Vielfaches an Ausgaben leisten kann. Der gesamte Umsatz der 20 Clubs der Swiss Football League beläuft sich auf rund 400 Millionen Franken. So viel wendet Bayern München allein für die Gehälter auf.

285’862 aktive Spieler und Spielerinnen waren 2019 beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) registriert, davon 172’818 als Junioren. Die Amateurliga macht die Masse aus, «ohne uns geht nichts nach oben», sagt ihr Präsident Stroppa. Wer oben ist, trägt dafür dazu bei, dass das Geld nach unten fliesst. Dieses Geld wird für all die Programme gebraucht, die der nationale Verband und die Regionalverbände verfolgen: in Förderung, in Trainerausbildung, in Integration.

Damit das Nationalteam erfolgreich sein kann, braucht es gesunde Vereine. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

«Die Eltern erwarten, dass ihre Kinder in einem Verein mit einer funktionierenden Administration und gut ausgebildeten Trainern spielen können», sagt Stroppa. Das alles kostet, eine gute Ausbildung kostet. Sie erhöht aber auch die Chance, dass die Spitze blüht. Wenn es ums Geld geht, steht die Pyramide auf dem Kopf. Ganz oben fliessen die grossen Summen. Und ganz oben heisst: die Nationalmannschaft. Sie ist die Geldkuh des SFV. Nur sie erlaubt es ihm, die vielen Programme zu finanzieren.

Dafür lohnt sich ein Blick in die Jahresrechnung des Verbandes von 2018. Verkauf von TV-Rechten: 11,7 Millionen. Verkauf von kommerziellen Rechten: 18,7 Millionen. Teilnahme an der WM 2018 und dem Final Four 2019: 17,6 Millionen. Das ergibt zwei Drittel aller Einnahmen von 73 Millionen hauptsächlich dank Sommer, Shaqiri und Co.

Das Fussballland braucht ein starkes Nationalteam. Damit es so bleibt, braucht es gesunde Vereine. Sie können nur gesund sein, wenn sie Zuschauer haben, die bis zur Hälfte ihrer Einnahmen sichern. Und nur wenn sie stabil sind, können sie jährlich weiterhin teilweise 3 oder 4 Millionen in den Nachwuchs investieren.

Stroppa sagt: «Ohne Ausbildung zerstören wir das ganze Gut, das wir im Fussball haben.» Nur schon darum sendet er jeden Tag ein Stossgebet Richtung Himmel. Auf dass man die Corona-Krise unter Kontrolle bekommt.