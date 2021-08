Corona-Bilanz eines Ökonomen – Warum war gerade dieses Virus so verheerend? Lockdowns, Wirtschaft versus Gesundheit, Staatshilfen: Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sich aus ökonomischer Sicht in dieser Pandemie stellen. Aymo Brunetti (Das Magazin)

Die Folgen des Lockdowns für die Gastronomie waren beträchtlich: Tisch im Restaurant Tibits in Bern. Foto: Peter Klaunzer

Zum zehnjährigen «Jubiläum» der Grossen Finanzkrise schrieb ich vor einigen Jahren im «Magazin» eine Artikelserie, in der ich auf diesen massiven ökonomischen Schock und seine Auswirkungen zurückblickte. Wie die meisten Beobachterinnen und Beobachter ging ich davon aus, dass es sich bei dieser Krise um ein weltwirtschaftliches Ereignis eines Ausmasses gehandelt hatte, das höchstens einmal pro Jahrhundert zu erwarten ist. Nur wenige Jahre später wurden wir alle eines Schlechteren belehrt. Covid-19 kam und löste einen Wirtschaftseinbruch aus, dessen langfristige globale Auswirkungen mindestens so stark sein werden wie die der Krise 2007/2008. So sehr sich diese beiden Jahrhundertschocks aber im Ausmass ähneln mögen, so grundlegend unterschiedlich waren die jeweiligen Ursachen und die ökonomischen Wirkungskanäle. Obwohl die «Grosse Pandemie» – wie man sie in Anlehnung an die «Grosse Depression» der 1930er und die «Grosse Finanzkrise» nenne könnte – noch nicht überstanden ist, wissen wir heute genug, um eine erste Einordnung der wichtigsten Mechanismen vornehmen zu können.