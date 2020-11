Corona-Fallzahlen im Kanton Bern – Warum von einer Wende noch lange nicht die Rede ist Die rückläufigen Corona-Fallzahlen sind laut Experten noch kein Hinweis, dass die Massnahmen Wirkung zeigen. Braucht es strengere Regelungen? Jacqueline Schreier

Sieht es in Berns Gassen bald nur noch so leer aus? Gesundheitskommissionspräsident Hans-Peter Kohler fordert die Schliessung der Restaurants. Foto: Marcel Bieri

Vor dem Wochenende bewegten sich die Zahlen noch nahe der Tausendergrenze und waren Anlass für den dringenden Appell von Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) und Regierungsvizepräsidentin Beatrice Simon (BDP) an die Bevölkerung, sich an die Massnahmen zu halten und die persönlichen Kontakte einzuschränken. Anfang Woche sind die Corona-Fallzahlen im Kanton Bern zurückgegangen. Am Montag vermeldete der Kanton noch 348 und am Dienstag 444 Neuansteckungen. Ein Grund zum Aufatmen? Laut Experten noch lange nicht.

Keine aussagekräftigen Zahlen