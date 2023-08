Justizreform vertreibt Selbständige – Warum viele Tech-Unternehmen wegwollen aus Israel Viele Jahre feierte sich Israel als Start-up-Nation. Doch mit der umstrittenen Justizreform der rechts-religiösen Regierung sieht sich der Technologiesektor des Landes in Gefahr. Sina-Maria Schweikle aus Tel Aviv

Das Zentrum der Start-up-Nation Israel: die Downtown von Tel Aviv. Foto: Getty Images

Liora Katzenstein ist ein Urgestein der israelischen Hightech-Szene: In den vergangenen vierzig Jahren hat sie Unternehmer beraten, eine Businessschool gegründet und als Angel-Investorin in Start-ups investiert. Heute sieht die 67-Jährige den Technologiesektor ihres Landes bedroht wie nie. «Wir haben hier schon vieles erlebt: Krisen und Kriege – aber nichts hat der Wirtschaft so geschadet wie das Vorhaben der Regierung.» Die Folgen seien schon jetzt absehbar, sagt sie. «In Israel gibt es in den vergangenen Monaten einen stillen und konstanten Braindrain.»

Seit Monaten gehen Tausende Menschen in Israel auf die Strassen, um gegen die Justizreform der rechtsnationalen Regierung unter Benjamin Netanjahu zu demonstrieren. Trotz der massiven Proteste hat das israelische Parlament nun in Jerusalem ein erstes Gesetz gebilligt. Dadurch soll es dem Obersten Gericht künftig nicht mehr möglich sein, unter anderem Entscheidungen der Regierung als «unangemessen» zurückzuweisen. Für Kritiker der Reform ist dies das Ende von Gewaltenteilung und Demokratie in Israel.

Viele der Protestierenden sind entsetzt, was aus der einzigen Demokratie im Nahen Osten zu werden droht. Und sie denken darüber nach, welche Folgen die Entwicklung für ihre eigenen Lebenspläne hat. Eine wesentliche Gruppe derjenigen, die Widerstand leisten, sind gerade jene Menschen, auf die Israel in den vergangenen Jahren besonders stolz war, die Gründer und Tech-Entwickler, welche die Start-up-Nation Israel ausmachen.

Der Tech-Sektor ist Zugpferd der israelischen Wirtschaft

Dror Levy ist einer von ihnen. Er arbeitet für Wave BL, ein Softwareunternehmen, das sich auf Programme für die Schifffahrtsindustrie spezialisiert hat. Er ist dort für den Vertrieb und für die Kunden zuständig. Zwischen sechzig und siebzig Angestellte hat das Unternehmen. Wie viele im israelischen Tech-Sektor hat Levy nun Angst, wie es mit seinem Unternehmen weitergehen wird, wenn die Regierung ihr Vorhaben des Justizumbaus weiter vorantreibt.

Viel hat man in den vergangenen zwanzig Jahren in der Branche aufgebaut. Unternehmen wurden gegründet, sind gewachsen und tragen nun einen guten Teil zur Wirtschaftskraft des Landes bei. Vergangenes Jahr machte der Technologiebereich 18 Prozent des israelischen Bruttoinlandproduktes aus.

Und er ist der wesentliche Faktor für den Kapitalzufluss nach Israel. Einem Bericht der israelischen Innovationsbehörde zufolge war der israelische Hightech-Sektor im vergangenen Jahr für 48 Prozent aller israelischen Exporte im Wert von 71 Milliarden Dollar verantwortlich. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung im vergangenen Jahrzehnt.

Dieses Wachstum ist fast ausschliesslich auf den Anstieg der Exporte von Hightech-Dienstleistungen wie Software zurückzuführen. Etwa 14 Prozent aller Beschäftigten arbeiten im Hightech-Sektor und in technischen Berufen in anderen Sektoren. Sie sind das Zugpferd der israelischen Wirtschaft – doch das könnte sich bald ändern.

Ein Viertel plant bereits den Umzug

«Wir planen noch keinen Umzug ins Ausland mit unserem Unternehmen. Aber es wäre eine Lüge zu behaupten, dass man nicht darüber nachdenken würde», sagt Dror Levy. Ähnlich wie ihm geht es Omri Segev Moyal, Geschäftsführer des israelischen Cybersecurity-Start-ups Profero. Er berichtet, das Unternehmen suche aufgrund der «politischen und religiösen Entwicklungen» mittlerweile offen nach einer Alternative im Ausland.

Das Unternehmen kümmert sich für die Kunden um ihre sensibelsten Daten. Bestehende Kunden zeigen sich bereits besorgt. «Wie blicken dann neue Investoren auf den israelischen Markt?», fragt er. Israel, das einst wegen seines boomenden Tech-Sektors weltweit als Vorbild galt, droht ein Exodus der jungen und vielversprechenden Firmen.

Mit all diesen Überlegungen sind Levy und Moyal nicht allein. In einer Studie des Branchenverbandes Start Up Nation Central gaben 8 Prozent der Unternehmen in Israel an, dass sie bereits mit der Verlegung ihres Hauptsitzes begonnen haben. 29 Prozent bekunden die Absicht, dies in naher Zukunft zu tun. 20 Prozent der Anleger sagen, dass die Unternehmen in ihren Portfolios mit der Verlagerung ihres Hauptsitzes begonnen haben. Viele Unternehmen hätten bereits ihre Anlagen und Reserven aus den israelischen Banken abgezogen und an anderen Orten angelegt.

«Die Gründer und ihre Mitarbeiter sind überwiegend liberale Freigeister und in der Welt zu Hause.» Dror Levy, Vertriebsleiter des Softwareunternehmens Wave BL

Binnen weniger Jahrzehnte hatte es Israel zuvor geschafft, als Land mit nahezu keinen natürlichen Ressourcen zur Start-up-Nation zu werden. Den Grundstein dafür legte ein Hightech-Boom in den 90er-Jahren. Damals machte Israel viel richtig. Heimische Talente wurden durch staatliche Programme gefördert. Dazu kamen talentierte Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Israel zogen. Sie brachten viel Wissen und Können in das Land.

Einen weiteren Schub brachte die technische Ausbildung im Militär. So haben viele Mitarbeiter der israelischen Cybersicherheitsfirmen ihr technisches Wissen während des zwei-bis dreijährigen Wehrdiensts in der Armee gesammelt, etwa in der berühmten Cyber-Einheit 8200. Nicht wenige ehemalige Mitglieder dieser Einheit haben nach ihrem Wehrdienst innovative Cyber-Firmen gegründet.

«Die Gründer und ihre Mitarbeiter sind überwiegend liberale Freigeister und in der Welt zu Hause», sagt Dror Levy. Sie wollen sich ihre Freiheiten nicht durch religiöse und politische Machtspiele des langjährigen Regierungschefs Netanjahu und seiner rechts-religiösen Regierung nehmen lassen. Internationale Kapitalgeber dagegen benötigen stabile politische Rahmenbedingungen, und genau das könnten Investoren in Israel momentan nicht erkennen, so Levy.

Morgan Stanley stuft das Land bereits herab

Ein Verlust oder auch nur die Schwächung der Gründerszene hätte schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen für Israel. Auch deshalb hat der frühere israelische Zentralbankchef Jacob Frenkel auf den Demonstrationen in Tel Aviv am vergangenen Samstag vor schweren wirtschaftlichen Schäden durch die Justizreform gewarnt.

Mit der Billigung «eines ersten Gesetzes zur Schwächung der Justiz» habe die Netanjahu-Regierung «den Rubikon überschritten», sagte Frenkel. Die Regierung habe ihr Versprechen gebrochen, die Reform nur auf der Basis eines breiten Konsenses durchzusetzen. «Wir haben noch nie eine so grosse Wertvernichtung innerhalb so kurzer Zeit erlebt – nicht durch Feinde von aussen, sondern durch die Regierungspolitik.»

Tatsächlich stufte nur wenige Tage, nachdem die Regierung ihren Gesetzentwurf in der Knesset verabschiedet hatte, die Investmentbank Morgan Stanley die Kreditwürdigkeit Israels herab, und die Ratingagentur Moody's warnte vor negativen Folgen für die Wirtschaft des Landes angesichts der politischen und sozialen Spannungen.

In früheren Regierungen rühmte sich Regierungschef Netanjahu noch für den Erfolg und die Innovationen, die Israel seinen Start-ups verdankte. Heute droht die Politik seiner neuen Regierung den Erfolg der vergangenen Jahre zunichtezumachen.

