Gestern lief in den USA das Finale der vierten und letzten Staffel von «Succession» – hierzulande ist es am Dienstagabend auf Sky zu sehen. Die viel diskutierte HBO-Serie dreht sich um Medien-Mogul Logan Roy und seine Kinder, die alle gerne die Macht im Familienimperium wollen – aber nie so richtig kriegen.

Keiner anderen Serie spiegelt aktuell so gekonnt das weisse, reiche Amerika der Gegenwart, in keiner anderen Serie ist die Dichte an bösen (und meist gescheiterten) Intrigen und formvollendete Schimpfworttirade höher.

Warum trifft Succession so einen Nerv? Und was ist vom Finale zu erwarten? Darüber spricht Serien- & Filmredaktor Pascal Blum in einer neuen Folge von «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler. (Die Folge enthält Spoiler!)

