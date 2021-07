Rätseln über die Ursachen – Warum steigen die Fallzahlen wieder? Seit vergangener Woche nehmen in der Schweiz die Sars-CoV-2-Ansteckungen wieder zu. Erste Erklärungsversuche. Felix Straumann

Public Viewing in Bern: Dass grössere Menschenansammlungen wieder möglich sind, dürfte neue Infektionen begünstigen. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Die Richtung der Infektionskurve zeigt wieder klar nach oben. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind am Montag 449 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden gemeldet worden. Das sind rund 88 Prozent mehr als in der Vorwoche (239 Neuinfektionen). Auch am vergangenen Freitag und Donnerstag waren die Fallzahlen im Wochenvergleich deutlich höher.

Dies dürfte mehr als eine vorübergehende Schwankung sein. Darauf deutet auch die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Aktuell liegt sie bei 1,15 und bildet die Situation vor rund zehn Tagen ab. Seit dem 20. Juni liegt R gemäss aktuellen Berechnungen jenseits der wichtigen Grenze von 1, ab der die Fallzahlen exponentiell steigen.