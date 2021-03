Tödlicher Unfall in Bümpliz Nord – Warum Sprayer sich in Gefahr begeben Der Tod einer jungen Frau wühlt Berns Sprayer-Szene auf. Der «Bund» konnte mit einigen von ihnen sprechen. Sie nehmen viel in Kauf für ihre Leidenschaft. Maurin Baumann , Christoph Aebischer

Unter der Wand, über welche die junge Frau in der Nacht auf Samstag zu Tode stürzte, legten Freunde Blumen und Briefe nieder. Foto: Adrian Moser

Blumen, Bilder und Briefe erinnern auf dem tristen Gehweg zwischen den Bahngleisen des Bahnhofs Bümpliz Nord und der Hochschule der Künste (HKB) an den Tod einer jungen Sprayerin. Die 29-jährige ehemalige HKB-Studentin stürzte in der Nacht auf Samstag auf der Flucht vor der Polizei über das Geländer und die rund zwei Meter hohe Mauer auf den geteerten Weg. Sie verletzte sich so schwer, dass sie kurz darauf starb.

In der Berner Sprayer-Szene gehen nun die Wogen hoch. Die Polizei habe unverhältnismässig gehandelt, sagen jene, die der «Bund» treffen konnte. Ihre echten Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Von aussen wirken sie wie gewöhnliche junge Männer: Pullover, Jeans, Turnschuhe.