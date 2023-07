Kanton kassiert bei Konzerten ab – Warum sogar Axl Rose in Bern Steuern zahlt Egal, ob auf dem Gurten oder dem Bern-Expo-Areal: Von ihrer Gage müssen internationale Musikstars einige Prozente dem Staat abliefern. Carlo Senn

Guns N' Roses mit Sänger Axl Rose und Slash müssen für ihren kürzlichen Auftritt in Bern auch hier Steuern zahlen. Foto: PD

Wer an einem Festival auftritt, will mit hübschen Melodien oder starken Riffs eine magische Stimmung schaffen. Zuletzt so geschehen auf dem Expo-Areal in Bern, als Axl Rose und Slash mit Guns N' Roses die Bühne bespielten.

Doch das Finanzamt wünscht sich noch ein bisschen mehr als Magie. Schon Benjamin Franklin sagte: «Nichts in dieser Welt ist sicher, ausser dem Tod und den Steuern.»

Ob Axl Rose, Rammstein oder Rosalía: Die Musikerinnen und Musiker bezahlen alle auf ihrer Gage eine Steuer, wenn sie im Kanton Bern auftreten. Bei internationalen Künstlerinnen, Sportlern und Referenten gilt die sogenannte Quellenbesteuerung.

Sie ist einer der Haupt-Acts auf dem Gurten, hier bei einem Konzert in Barcelona: Die Spanierin Rosalía tritt am kommenden Donnerstagabend auf. Foto: Keystone

Mit dieser Art der Besteuerung zahlen die Musikerinnen die Steuern direkt auf ihren Einkünften im Kanton Bern. Leider lassen sich die Veranstaltenden bei den Gagen nicht in die Karten blicken, besonders nicht bei den grossen Acts.

So funktioniert die Besteuerung der Stars

Deshalb müssen wir uns auf ein fiktives Beispiel stützen. Wir nehmen eine kleinere Künstlerin, weil dort etwas mehr Transparenz bei der Bezahlung herrscht. Gemäss Informationen von Insidern kann die Künstlerin je nachdem pro Auftritt (beispielsweise auf der Waldbühne) rund 5000 Franken erhalten. Von diesem Betrag kann sie 50 Prozent (also 2500 Franken) pauschal abziehen. Die Quellensteuer beträgt je nach Höhe der Einkünfte 10,8 bis 17 Prozent. In diesem Fall wenden wir den Steuersatz von 15 Prozent an. Somit zahlt die Musikerin 375 Franken an den Fiskus, behalten kann sie also 4625 Franken.

In der Praxis ist es gemäss der Steuerverwaltung jedoch so, dass die Veranstaltenden den Betrag bereits direkt von der Gage abziehen. Würden also 5000 Franken netto an den Künstler oder die Künstlerin ausbezahlt, ist die Berechnung etwas anders.

Es ist in aller Regel nicht so, dass die Toten Hosen oder Deichkind persönlich dafür sorgen, dass auch der Kanton Bern seinen Anteil erhält. Die unbeliebte Administrativarbeit dürfte das Gurtenfestival, das dieses Jahr am Mittwoch startet, für sie übernehmen.

Würde jede internationale Band direkt mit der Steuerverwaltung abrechnen, selbst bei kleinen Beträgen, wäre dies ein immenser Aufwand für die Steuerverwaltung: Immerhin stammten 2022 von 64 Bands auf dem Berner Hausberg die Hälfte aus dem Ausland.

Unter Umständen bekommt die Künstlerin oder der Künstler also nicht so viel von der Besteuerung mit, ausser auf dem Abrechnungsblatt der Gage.

Immerhin 1,75 Millionen Franken

Wie genau es das Gurtenfestival handhabt, war am Montag nicht herauszufinden. Eine entsprechende Anfrage blieb unbeantwortet.

Wegen fehlender Geschäftsberichte lässt sich auch nicht genau berechnen, wie viel der Kanton Bern dank Festivals wie Greenfield, Gurten und grossen Konzerten erhält – die Gagen sind ein gut gehütetes Geheimnis in der Branche.

Im Schnitt nimmt der Kanton gemäss eigenen Angaben 1,75 Millionen Franken mit dieser Besteuerung von Künstlerinnen und Künstler im Kanton Bern ein (die Corona-Jahre herausgerechnet). Im Vergleich zum gesamten Steuerertrag des Kantons Bern von 5,8 Milliarden Franken im Jahr 2022 ist das allerdings ein verschwindend geringer Betrag.

Für internationale Künstler, Veranstalter oder Finanz-Nerds gibt es übrigens auch ein Berechnungstool der Steuerverwaltung für die Höhe der Quellensteuer.

Spezialfall für US-Amerikaner

Wie es beim Schweizer Steuerrecht so oft ist: Es gibt viele Ausnahmen und verschiedene Bestimmungen je nach Herkunftsland.

Ein Sonderfall sind insbesondere die USA. Hier greift die Regelung erst nach 10’000 Franken – es ist davon auszugehen, dass hier insbesondere kleinere Bands aus Übersee profitieren. Wohl kaum darunter sind jedoch die Künstler von Guns N’ Roses, ihre Gage für das Berner Konzert dürfte weit darüber liegen.

