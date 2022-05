Wirkung von pinker Mode – Warum Sie Rosa tragen sollten – vor allem als Mann Keine Outfitfarbe ist umstrittener. Und doch ist die Nachfrage momentan besonders hoch. Aus gutem Grund. Denise Jeitziner

Ein Mann in Pink: Daniel Craig löste an der «Bond»-Premiere eine Kontroverse aus mit seinem Jackett. Foto: Samir Hussein (Wire Image)

Was fällt Ihnen bei pinkfarbenen oder rosa Kleidern ein? Vermutlich denken Sie an kleine Mädchen oder an «fashion victims» mit künstlichen Wimpern und modellierten Nägeln oder vielleicht an extrovertierte Teilnehmer einer Gay Pride.