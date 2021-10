Jetzt ist Marathon-Saison – Warum sich zurzeit viele Läuferinnen und Läufer verletzen

New York, Chicago oder Boston: Start in den Marathon-Herbst – Warum sich zurzeit viele Läuferinnen und Läufer verletzen Menschen scheinen zum Laufen geboren. Im Schnitt aber ist jeder dritte Läufer und jede dritte Läuferin verletzt. Drängende Fragen und Antworten zum Dauerthema. Christian Brüngger

Es ist der spektakulärste Marathon-Herbst je: Erstmals finden wegen der Corona-Pandemie alle sogenannten Majors innert sechs Wochen statt. Normalerweise sind sie über das Jahr verteilt.

Den Auftakt machte Berlin am 26. September. Vergangenen Sonntag war London an der Reihe. Nun folgen diesen Sonntag (Chicago) und Montag (Boston) schon die nächsten. New York wird am 7. November den Abschluss bilden. Tokio wurde wegen der Pandemie-Situation abgesagt.

Doch was für Zehntausende von Läuferinnen und Läufern zum Höhepunkt wird, hat auch seine Schattenseiten. Viele Möchtegern-Teilnehmer schaffen es nicht an die Startlinie, weil sie sich verletzen. Denn eines ist bei Läufern und Läuferinnen so sicher wie das Amen in der Kirche: Sie ziehen sich immer wieder kleinere oder grössere Blessuren zu.