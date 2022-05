Analyse zu Debatte um Plus-Size-Models – Warum sich rechte Männer von dicken Frauen provoziert fühlen Der Intellektuelle Jordan Peterson störte sich an einem fülligen Badeanzug-Model. Und löste damit eine Schlammschlacht auf Twitter aus. Meinung Alexandra Kedves

Das Cover mit dem japanisch-amerikanischen Model Yumi Nu erregte Anstoss. Foto: Cover «Sports Illustrated» (Swimsuit Issue)

Eine schöne, wogende Frau – im Neusprech ein Plus-Size-Model – in einem dieser grässlichen Badeanzüge mit riesigen Cut-outs an den Seiten ziert das Cover eines Kultmagazins, und der Kulturkrieg geht in seine nächste Runde; am Ende verlässt der kanadische Männertröster Jordan Peterson Twitter. Was ist geschehen?