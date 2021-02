Argentiniens Obsession – Warum sich mit Dollars alles erklären lässt Die Argentinier haben wenig Vertrauen in ihren Peso. Deshalb bunkern sie wie verrückt Dollars – unter der Matratze, in Blumentöpfen oder im Grill. Christoph Gurk

Pesos gegen Dollars, dieses Wechselgeschäft prägt die einheimische Wirtschaft schon seit langem. Foto: Keystone

Vor 15 Jahren in Buenos Aires bei meinem ersten Besuch: Auf einmal klebten an den Läden Schilder, auf denen «No hay monedas» stand: Wir haben kein Kleingeld. Mit Scheinen konnte man keine Zigaretten kaufen, weil Kioskbesitzer ihr wertvolles Wechselgeld nicht hergeben wollten. Die Supermärkte dagegen hatten Bonbons in den Münzfächern liegen, statt Rückgeld gab es bunte Lutscher, und in der U-Bahn wurden die Drehkreuze hochgeklappt. Alle durften umsonst fahren. No hay monedas!

Solche für mich wunderlichen Nachrichten sind für die Argentinier längst die Regel. Mal gibt es strenge Handelsbeschränkungen, laut denen man nur importieren darf, wenn man auch exportiert, weshalb internationale Autohersteller dann nicht nur Pkws einführen, sondern auch Reis aus Argentinien ausführen; ein andermal wollen Bauern ihre Ernte dann plötzlich nicht mehr verkaufen, weil die Bohnen in ihren Silos weniger schnell verderben als das Geld auf der Bank. Alles geht und nichts ist gewiss.