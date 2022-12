Zum Blindenhund bestimmt – Warum sich eine Familie aus Biel einen Hund auf Zeit geholt hat Familie Cardinaux-Trösch aus Biel hat einen Welpen aufgenommen. Schon in ein paar Monaten wird sie sich wieder von ihm trennen müssen. Denn er soll zu einem Blindenhund ausgebildet werden. Sarah Grandjean (BT)

Chantal Cardinaux mit Avani in Biel unterwegs. Ob der junge Hund später wirklich ein Blindenhund werden kann, ist aber nicht sicher. Foto: Lukas Brügger

Es ist ein Traum, den viele Kinder haben, so auch die Töchter von Chantal Cardinaux und Pablo Trösch aus Biel: ein Haustier, am liebsten einen Hund. Die Familie konnte sich zwar damals, vor gut zwei Jahren, vorstellen, im Moment einen Hund zu halten. Aber für zehn, 15 Jahre? Das wollten die vier nicht, denn sie reisen viel und sind gern unabhängig. Also haben sie sich etwas anderes überlegt.