Russlandsanktionen verteuern Benzin – Warum sich Autofahrerinnen auf höhere Preise einstellen müssen Zwar sinkt angesichts der schlechteren Konjunktur die weltweite Nachfrage nach Öl. Doch das Öl-Embargo gegen Russland könnte den Preis für Benzin und Diesel steigen lassen. Victor Gojdka Angelika Gruber

Wird der Sprit an der Tankstelle wieder teurer? Einige Faktoren sprechen dafür. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Vielleicht könnte der Motorroller eines Wirtschaftsprofessors aus Deutschland für die Entwicklung des Ölpreises noch entscheidend werden. Denn einige ein paar Jahre alte Tankrechnungen des einstigen Spitzenbeamten Armin Steinbach lassen derzeit ganze Staaten und Ölkonzerne zittern. Steinbach, 44, will damit niemand Geringeren verklagen als das mächtige Ölkartell Opec. «Schadenersatz aufgrund Kartellrechtsverstosses», heisst es in der Klageschrift vor dem Landgericht Berlin. Der anvisierte Streitwert? 50 Euro, plus Zinsen.