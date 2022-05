Slowakischer Ex-Premier – Warum Robert Fico statt in Haft im Parlament sitzt Bestechung, Erpressung, Bandenbildung: Die Vorwürfe gegen den slowakischen Ex-Premier Robert Fico wiegen schwer. Doch er gibt sich unangreifbar – und träumt vom nächsten Wahlsieg. Viktoria Grossman

Plant ein Comeback: Robert Fico. Foto: Vladimir Simicek (AFP)

Robert Fico sitzt noch immer nicht im Gefängnis, sondern im Parlament. Der Oppositionsführer ist angriffsbereit wie nie, hat es sogar auf die nächsten Wahlen in der Slowakei abgesehen. Dreimal war der 57-Jährige slowakischer Premier, 2018 trat er auf öffentlichen Druck hin zurück, zwei Jahre später musste seine Partei in die Opposition. Die Recherchen des jungen Journalisten Jan Kuciak hatten den damaligen Premier der Slowakei zum Ziel, im Februar 2018 wurden Kuciak und seine Freundin in ihrem Haus erschossen. Die Spuren führten zu Fico. Die Auftragsmörder sind längst verurteilt, die Auftraggeber noch nicht.