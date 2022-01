Corona-Tests im Ländervergleich – Österreich schafft achtmal mehr PCR-Tests als die Schweiz Im Wiener Labor gibts das Resultat in wenigen Stunden, zu einem Bruchteil der Kosten für den Staat: Der Betreiber erklärt, wie das geht – und was er den Schweizer Kollegen rät. Eva Novak

1600 Mitarbeitende analysieren im PCR-Labor in Wien 450’000 Proben täglich. Bild: Lifebrain/Christian Husar

Die Schweizer Labors sind am Anschlag. Mit Müh und Not können sie seit neustem 100’000 PCR-Tests pro Tag bewältigen – wobei bis zu 48 Stunden oder gar länger auf das Ergebnis gewartet werden muss. Österreich hingegen bringt es bei einer vergleichbaren Bevölkerungszahl auf das Achtfache. Das Gesundheitsministerium in Wien wies am Mittwoch 820’135 PCR-Tests aus, deren Resultate in den allermeisten Fällen innert 24 Stunden feststanden.