Spannungen zwischen China und USA – Pelosi soll in wenigen Stunden in Taiwan landen – China fährt Kriegsschiffe auf Peking droht mit «ungeheuerliche politische Konsequenzen», sollte die Nummer 3 der USA die kleine Insel besuchen. Offenbar sind chinesische Kampfflieger und Kriegsschiffe an der Grenzlinie in der sensiblen Taiwanstrasse gesichtet worden. Christian Zaschke, New York

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat in ihrer langen Karriere oft bewiesen, dass sie ihren eigenen Kopf hat.

Foto: Keystone

Dass Nancy Pelosi während ihrer Asienreise nun doch auch Taiwan besucht, ist kaum mehr überraschend, auch wenn die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses noch am Sonntag den Eindruck zu erwecken suchte, dass sie sich auf Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan konzentrieren wolle. So stand es im offiziellen Plan, den ihr Büro an diesem Tag herausgegeben hatte. Das klang in Anlehnung an Walter Ulbrichts berühmtes Diktum bezüglich der Berliner Mauer allerdings so, als stünde da: Niemand hat die Absicht, nach Taiwan zu reisen. Obwohl genau das, wie alle wussten, von Beginn an Pelosis Absicht war.