Lästige Moskitos – Warum Mücken Menschen mögen Stechmückenarten wie die Gelbfiebermücke finden besonders dann Gefallen an uns, wenn die Bevölkerungsdichte hoch und die Trockenperiode lang ist. Julian Rodemann

Die Gelbfiebermücke Aedes aegypti kann Infektionskrankheiten wie Gelbfieber, Dengue oder Zika übertragen. Getty Images/iStockphoto

Der laue Juliabend am See könnte so schön sein, wären da nicht diese lästigen Stechmücken. Gegen die musikalische Untermalung durch zirpende Grillen und zwitschernde Vögel hat niemand etwas, doch das Surren der Stechmücken raubt selbst dem grössten Naturliebhaber so manchen Nerv. Und dann haben es die Biester auch noch auf unser Blut abgesehen. Wieso eigentlich? Bei mehr als 10’000 Vogelarten und mehr als 6000 Säugetieren haben die Mücken doch genug Auswahl, sollte man meinen – von Reptilien und Amphibien, die auch gestochen werden, ganz zu schweigen.

Tatsächlich haben sich von etwa 3500 Stechmückenarten nur wenige ausschliesslich auf dieses aufrecht gehende Säugetier spezialisiert, das sich etwas auf die Romantik lauer Sommerabende einbildet. Zu den Menschenblut saugenden Moskitos gehört auch die Gelbfiebermücke, eine echte Gefahr für ihre Wirte – sie überträgt neben Gelbfieber auch das Zika- und das Dengue-Virus. Biologen fragen sich schon länger, wann und vor allem wieso Moskitos wie die Gelbfiebermücke auf den Geschmack menschlichen Bluts gekommen sind.

Vor einigen Jahren brachte eine Studie im Fachmagazin «Nature» etwas Licht ins Dunkel. Forscher hatten das Gen gefunden, das vor Jahrtausenden den Geruchssinn der Gelbfiebermücke so veränderte, dass sie fortan Gefallen an menschlichem Schweissgeruch fand. Warum sich diese Mutation als vorteilhaft erwies, welche Faktoren also für den Wirtswechsel von Tier auf Mensch letztlich verantwortlich sind, hat ein Team aus 19 Wissenschaftlern jetzt in einer neuen Studie untersucht, die im Fachmagazin «Current Biology» erscheint.

Bei Trockenheit sind Moskitos auf Menschen angewiesen

Dafür sammelten die Forscher Exemplare der Gelbfiebermücke aus 27 verschiedenen Regionen Afrikas, sperrten sie in Kammern und köderten sie mit menschlichen und tierischen Gerüchen. Gelbfiebermücken stechen vielerorts zwar nur Menschen, in einigen wenigen Regionen aber befallen sie auch noch Tiere. Die Wissenschaftler um den Biologen Noah Rose stellten fest, dass Gelbfiebermücken insbesondere dort ein Faible für menschliche Körperdüfte entwickelt hatten, wo die Trockenperiode lang und die Bevölkerungsdichte hoch ist.

Dass es auf die Dichte der menschlichen Besiedlung ankommt, überrascht wenig. Wo mehr Menschen leben, probieren Stechmücken nun mal häufiger menschliches Blut und finden Wirte. Interessanterweise spielt die Bevölkerungsdichte aber nur eine kleine Rolle. Wie lange es nicht regnet, ist viel wichtiger. Niederschlag ist für Stechmücken essenziell, sie legen ihre Eier in Wasser. Offenbar nähern sich die Blutsauger nur dort menschlichen Siedlungen, wo natürliche Wasserstellen knapp sind. «Wir denken, dass Moskitos in diesen trockenen Gegenden besonders auf menschliche Wasserquellen angewiesen sind», sagt Rose.

Die Wissenschaftler prognostizieren, dass durch die Urbanisierung künftig noch mehr Stechmücken ein Faible für Menschenblut entwickeln werden. Besonders in Afrika ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Fein raus sind die Europäer dadurch nicht – durch den Klimawandel sind Arten wie die Gelbfiebermücke längst auch in Südeuropa heimisch geworden.