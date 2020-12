Trainersituation beim SCB – Warum McSorley, Del Curto und Ehlers kein Thema sind Mario Kogler soll zeigen können, ob er bei den Spielern des SC Bern eine positive Reaktion auslösen kann. Allerdings fehlen Bern in Zug drei wichtige Spieler. Adrian Ruch

Mario Kogler (in der Mitte mit Dächlikappe) führt nun das Team des SC Bern. CEO Marc Lüthi will «eine positive Reaktion sehen». Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Mario Kogler steht am Donnerstag in Zug erstmals beim Fanionteam des SC Bern an der Bande – als Nachfolger des überforderten Don Nachbaur und als Interimstrainer. Doch was bedeutet Letzteres konkret? «Wir schauen jetzt mal eine Woche lang, wie es läuft», sagt Clubchef Marc Lüthi. «Mario soll eine Chance bekommen. Er muss nicht dreimal gewinnen, aber ich will von der Mannschaft eine positive Reaktion sehen.»

Die Vereinsverantwortlichen werden diese Woche also keinen neuen Coach verpflichten, den Markt sichten und Bewerbungsdossiers begutachten hingegen schon. Früher hatte Lüthi mehrmals mit der Verpflichtung Chris McSorleys oder Arno Del Curtos geliebäugelt. Doch diesmal sind die beiden, obwohl bei keinem Club angestellt, in Bern kein Thema – genauso wenig wie Heinz Ehlers, der in Dänemark als Nationalcoach ohne Aufgabe Däumchen dreht.

Blum und Praplan mit Corona

Obwohl Lüthi klarstellt, dass er sich zu konkreten Namen nicht äussert, lassen seine Aussagen diesen Schluss zu. «Unsere Sportchefin hat ganz klare Vorstellungen: Sie will einen dynamischen Trainer haben, der modernes Eishockey spielen lässt und junge Spieler fördert.» Die drei genannten Coachs erfüllen das Anforderungsprofil von Florence Schelling nicht.

Grosse Solidarität der Abonnenten Infos einblenden Um die Zukunftsplanung vorantreiben zu können, hatte der SCB seine Abonnentinnen und Abonnenten aufgefordert, bis Ende November zu melden, ob sie auf ihren Anspruch auf anteilsmässige Rückerstattung nicht besuchbarer Heimspiele ganz oder teilweise verzichten würden. Am 2. Dezember veröffentlichten die Geschäftsleitungsmitglieder Marc Lüthi und Rolf Bachmann auf der Internetseite des Clubs nun das Ergebnis: Mehr als 90 Prozent der Angeschriebenen haben geantwortet, zwei Drittel davon verzichten ganz oder teilweise auf Rückerstattung. «Wir wissen zwar um den grossen Rückhalt unserer Anhängerschaft, aber mit einem positiven Echo in dieser Grössenordnung haben wir beim besten Willen nicht gerechnet», schreiben Bachmann und Lüthi. (ädu)

Kogler hingegen ist jung, dynamisch, modern. Doch seine Aufgabe ist nicht einfach. Erstens haben die Akteure eine zehntägige Quarantäne und zuvor eine sportlich miserable Phase hinter sich, zweitens treffen die Mutzen sowohl am Donnerstag als auch am Freitag auf das Spitzenteam Zug, und drittens fehlen drei erfahrene Spieler. Thomas Rüfenacht fällt nach seiner Knieoperation länger aus, Eric Blum sowie Vincent Praplan müssen wegen ihrer Corona-Erkrankung passen. Am nächsten Dienstag in Lausanne kann Verteidiger Blum voraussichtlich wieder dabei sein. Kogler plant, beim Gastspiel in der Zentralschweiz Philip Wüthrich ins Tor zu stellen.

Wieder eine Einheit werden

Unabhängig von der Aufstellung: Der SCB wird gegen den EVZ nur punkten, wenn die Mannschaft ganz anders auftritt als zuletzt unter Nachbaur. Alain Berger hat keine Bedenken, weil der neue Coach jünger ist als einige seiner Mitspieler. «Alter und Herkunft des Trainers spielen keine Rolle. Wichtig ist, dass wir uns zusammenraufen und als Team agieren», sagt der Stürmer. War der SCB zuletzt noch eine Einheit? Berger beantwortet die Frage nicht mit Ja. Ohne Nachbaur zu nennen, erzählt er, an der Situation trage nicht nur einer die Schuld. «Wir müssen die Niederlagen auf unsere Kappe nehmen und uns daran erinnern, wie wir erfolgreich waren. Wir waren nie die begabteste Mannschaft, aber wir gewannen, weil jeder seine Rolle akzeptierte und sich in den Dienst des Teams stellte.»

Wenn das wieder der Fall sei, komme es wieder gut, sagt Berger. «Davon bin ich überzeugt.» Lassen die Mutzen den Worten entsprechende Taten folgen, wird Kogler seinen Job behalten dürfen. Das wäre wünschenswert. Denn vier Cheftrainer in einem Kalenderjahr sind mehr als genug.