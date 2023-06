Zukunft der Gasturbinen liegt in Asien – Warum MAN das Gasturbinengeschäft nach China verkauft Ein chinesischer Investor übernimmt vom VW-Konzern Teile der Firma MAN Energy Solutions. Das betrifft auch den MAN-Standort Zürich, wo moderne Kompressoren hergestellt werden. Thomas Fromm

Es geht nicht um Tausende Mitarbeiter und es geht auch nicht um ein ausserordentlich vielversprechendes Zukunftsgeschäft aus dem Bereich der Spitzentechnologien. Nicht um grünen Wasserstoff, künstliche Intelligenz oder Robotik. Stattdessen: Hundert Mitarbeitende an den Standorten in Zürich und Oberhausen in Deutschland, die dort kleinere Gasturbinen herstellen und auch warten. Und doch hat die Geschichte ihren ganz besonderen Reiz.

Worum es geht: Das Augsburger Unternehmen MAN Energy Solutions, eine Tochter des Volkswagen-Konzerns, verkauft sein Geschäft mit kleinen Gasturbinen an den staatlichen chinesischen Hersteller CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co. (GHGT), der wiederum zum Werftenkonzern China State Shipbuilding Corporation (CSSC) gehört. Der Vertrag wurde diese Woche unterzeichnet, nun muss noch die deutsche Bundesregierung dem Deal zustimmen. Dies könnte sich Insidern zufolge allerdings eine Weile hinziehen.

Für die VW-Tochter und die betroffenen 100 Beschäftigten scheint die Sache erst einmal gut auszugehen, der Investor hat alles unternommen, dem Verkäufer die Sache schmackhaft zu machen. Für die Standorte in Zürich und Oberhausen soll es eine fünfjährige Garantie geben, für die Geschäftseinheit soll eigens eine GmbH gegründet werden – die Gasturbinen bleiben also erst einmal ein deutsches Unternehmen und werden der deutschen Gesetzgebung unterliegen.

Warum aber verkaufen die Augsburger ihre Gasturbinen, die in der Energieproduktion, zum Beispiel als mechanische Antriebe bei Pipelines eingesetzt werden? Und warum haben ausgerechnet chinesische Investoren Interesse an diesem verhältnismässig kleinen Geschäft?



MAN versucht sich in der grossen Energiewende

«Die Gasturbinen stehen nicht mehr im Fokus unserer Wachstumspläne», sagte ein Sprecher am Mittwoch. «Für uns hat das Geschäft keine Zukunft.» Man sei daher nicht bereit, noch weitere Gasturbinen-Generationen zu entwickeln, denn dazu brauche es einen «langen Atem und ein grösseres Budget». Schon vor drei Jahren habe das Unternehmen, das schwerpunktmässig an grossen Schiffsmotoren arbeitet, beschlossen, sich von dem Geschäft mit Gasturbinen zu trennen.

Bei MAN Energy Solutions Schweiz arbeiten rund 800 Mitarbeitende an der Entwicklung und der Produktion von Kompressoren und Vakuumgebläsen. Im Bild: Die Testhalle für grosse Turbokompressoren. Foto: Gaëtan Bally

Vor einiger Zeit skizzierte MAN-Energy-Solutions-Chef Uwe Lauber, worum es ihm künftig vor allem geht: Sein Unternehmen soll eine wichtige Rolle am Markt für Wasserstoff spielen, auch deshalb habe man seine Beteiligung an dem Elektrolysehersteller H-Tec Systems von 40 auf 100 Prozent aufgestockt. Windenergie, grüner Wasserstoff – auch die VW-Tochter versucht sich an der grossen Energiewende.

Nach über 250 Jahren die Unabhängigkeit verloren

Bei GHGT sieht die Sache anders aus. Die Firma ist bislang nur in China aktiv, seit längerem sucht man nach einer Möglichkeit, auf dem europäischen Markt Fuss zu fassen. Mit der deutschen Übernahme ist das nun gelungen. GHGT kann hier als direkter Konkurrent von Unternehmen wie dem Münchner Energietechnik-Hersteller Siemens Energy auftreten. Eine nicht unwichtige strategische Rolle bei dem Ganzen dürfte auch der Mutterkonzern CSSC aus Peking spielen, ein Schiffs- und Maschinenbauer mit fast 100’000 Angestellten. Containerschiffe, grössere Tanker, aber auch Kriegsschiffe gehören zum Portfolio der Chinesen.

Um zu verstehen, wie es zu der Übernahme kam, muss man zurückgehen in das Jahr 2011, jenem Jahr, in dem der damalige DAX-Konzern MAN nach mehr als 250 Jahren seine Unabhängigkeit verlor. MAN, einst ein Mischkonzern, der von LKW über Busse, Dieselmotoren bis hin zu Druckmaschinen ziemlich vieles baute, wurde von Volkswagen geschluckt. Nicht, weil sich dort jemand für die Energielösungen aus Augsburg interessiert hätte. Der damalige, inzwischen verstorbene Konzernpatriarch und Chefstratege Ferdinand Piëch wollte einen Autokonzern, der von Kleinwagen über Luxuslimousinen und Motorrädern bis hin zu Trucks und Bussen alles baute, was fuhr.

Die Augsburger Tochter, die damals noch MAN Diesel & Turbo hiess, wurde zu einer Art Fremdkörper in einem Konzern, der nicht so recht wusste, was er mit den eher zufällig miterworbenen Geschäften anfangen sollte. Immer wieder wurde erwogen, die Tochter zu verkaufen, am Ende behielt man sie – bis auf Weiteres.

