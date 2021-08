Supertoskaner Tignanello – Warum lieben alle diesen Wein? Was haben Meghan Markle und Boris Johnson gemeinsam? Sie trinken beide denselben Rotwein! Und damit sind sie nicht allein. Worin liegt das Geheimnis dieses Supertoskaners? Paulina Szczesniak

Yep, Meghan mag ihn auch, den Tignanello. Hier in einer Aufnahme aus ihren vorherzoglichen Zeiten. Foto: Instagram

Nur schon dieser Name: Tignanello. Oder, wie Meghan Markle auf ihrem inzwischen eingemotteten Blog phonetisch aufdröselte: Teen-ya-nello. Dieser Wein klingt so schön, wie jene, die ihn trinken, aussehen. Er ist sozusagen selbst ein Star. Zumindest, seit Promis ein solches Tamtam um ihn machen, dass man auf den Social Media schlicht nicht dran vorbeikommt. Ein bisschen Crime hat er auch zu bieten, doch dazu später.

Erst also die Reichen und Schönen. Und Mächtigen: Als Boris Johnson, lukullischen Genüssen bekanntlich nicht abgeneigt, bei einem Fototermin in einem Pub gefragt wurde, ob er neben Bier auch Wein schätze, erzählte er gut gelaunt, wie er mal eine Kiste Tignanello geschenkt gekriegt und, da völlig ahnungslos, worum es sich handelte, das «Zeug» einfach «weggegluckert» habe. Freilich sei der Wein derart gut gewesen, dass er ihn danach googeln musste: «It turned out that it’s a £180-a-bottle. Extraordinary stuff!»