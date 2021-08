Never Mind the Markets: Globale Wirtschaft – Warum Konjunkturprognosen schwierig sind Preisexplosionen und Lieferengpässe: Die aktuelle Flaschenhals-Konjunktur ist ein komplett neues Phänomen. Und die Delta-Variante könnte den bisherigen Boom ins Gegenteil kehren. Andreas Neinhaus

Unerwartete Entwicklung: Toyota wird die Produktion auch im September um 40 Prozent zurückfahren müssen. Foto: Sebastien Courdji (Keystone)

Die internationale Konjunktur nimmt einen unerwarteten Verlauf. Bisher hatten die Optimisten Oberwasser. Ihre Vorhersage, dass das Ende der Lockdown-Massnahmen und die Fortschritte der Impfkampagnen in vielen Ländern einen markanten Aufschwung auslösen würde, hat sich bestätigt.

Der Nachholbedarf fällt allerdings so kräftig aus, dass viele Anbieter nicht mit der Nachfrage Schritt halten können. Die Folge sind Lieferengpässe auf den weltweiten Transportwegen, fehlende Vorprodukte aber teilweise auch ausgelastete Kapazitäten in der Fertigung. Man würde gerne mehr produzieren, aber am Ende ist der Ausstoss begrenzt. Wie bei einer Flasche, die sich nach oben verjüngt. Deswegen ist weltweit von einem «bottleneck» die Rede.