Extreme Wetterkapriolen – Warum jetzt wieder Winter ist Nach frühlingshaften Ostertagen trifft nun Europa und die Schweiz ein ungewöhnlicher Kälteschock aus der Arktis. Martin Läubli

Auf Frühling folgt Winter: Gänseblümchen (Bellis), auch Tausendschön genannt, sind nach einem Schneeschauer gestern in Deutschland mit Schnee bedeckt. Foto: Rolf Vennenbernd (dpa/Keystone)

Gestern noch kurzärmlig im Schnee, heute Handschuhe selbst im Mittelland. Das ist typisches Aprilwetter – und doch speziell. Der schottische Meteorologe Scott Duncan hat eine eindrückliche Animation gemacht und dazu geschrieben: «Einer der eindrücklichsten arktischen Kaltluftausbrüche, die ich seit langem gesehen habe.» Innert Tagen sanken vielerorts in Mitteleuropa die Temperaturen um bis zu 20 Grad, auch in der Schweiz.

Vor Ostern wurden in den Niederlanden, in Belgien, Luxemburg und Frankreich noch rekordhohe Temperaturen für den Monat März gemessen. Nun sind grosse Teile in Nord- und Mitteleuropa nochmals eingefroren und tauen dann in der zweiten Hälfte der Woche wieder auf. Ein Sturmtief über Skandinavien zieht eiskalte Luft aus der Arktis an, die zusammen mit mässig feuchter Meeresluft nicht nur Kälte in Europa, sondern in der Schweiz auch noch Schnee bis in die tiefen Lagen des Mittellandes bringt.

Auch in der Schweiz kann man von einem arktischen Kälteschock sprechen. Abgesehen vom kurzen Kälteeinbruch am 27. März waren die letzten zehn Märztage mild und sonnig. In den letzten Märztagen vor Ostern stiegen gemäss Meteo Schweiz die Temperaturhöchstwerte beidseits der Alpen auf über 20 Grad, lokal sogar auf 23 Grad.

Der gesamte Monat März liegt in diesem Jahr im Vergleich zum viel zu warmen Februar in der langjährigen Norm (1981 bis 2010) – trotz winterlich kühlen Perioden und Schnee bis in die tiefen Lagen. In den Bergen gab es regional einen Meter und mehr Neuschnee.

An manchen Messstationen in den tiefen und mittleren Lagen registrierten die Meteorologen aber auch Ausreisser mit Temperaturen von 0,6 bis 0,9 Grad über dem langjährigen Durchschnitt für den Monat März. In hohen Lagen blieb der März lokal vielerorts jedoch unter der Norm von 1981 bis 2010, in Samedan im Oberengadin sank die Märztemperatur sogar 1,3 °C unter den langjährigen Durchschnitt.

Märztemperatur in der Schweiz im Vergleich zu den Monatstemperaturen 2020 und 2021 (Abweichung zur Norm 1981−2010). Grafik: Meteo Schweiz

Der Kälteeinbruch hält jedoch nicht lange an. Gegen Ende der Woche wird es gemäss Prognosen wieder deutlich wärmer. Aber ob es weiterhin mild bleiben wird, ist noch gar nicht sicher. Der Monatsausblick für den April von Meteo Schweiz rechnet jedenfalls tendenziell bis Mitte April mit kälterem Wetter. Erfahrungsgemäss sind jedoch Langzeitprognosen noch immer sehr ungenau. Sicher ist aber: Das Aprilwetter macht, was es will.

